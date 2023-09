"Mbappe, încercând să înțeleagă jocul de rugby" Cum a fost surprins fotbalistul în tribune la meciul Franței cu Noua Zeelandă VIDEO

Preşedintele Emmanuel Macron şi mai mulţi jucători din naţionala de fotbal a Franţei au mers în vestiarul rugbiştilor francezi pentru a-i felicita după victoria cu Noua Zeelandă de la Cupa Mondială.

Mai întâi a mers Macron, care a băut un pahar de bere cu jucătorii, iar apoi a venit rândul fotbaliştilor să-i felicite pe rugbişti. Astfel, în vestiar s-au dus Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Theo Hernandez, Jules Koundé, Dayot Upamecano, Aurélien Tchouameni şi Ousmane Dembélé.

"Nu am vorbit cu Mbappé despre jocul meu. Am vorbit mai mult cu Olivier Giroud, care este obişnuit cu jocul aerian. Este minunat să văd că şi echipa Franţei vine să ne vadă. Unii dintre noi sunt mari fani ai fotbalului, dar nu cred că ei se uită prea mult la rugby. Aşa că e bine să-i vedem venind din când în când", a declarat rugbistul Thomas Ramos.

Reprezentiva gazdă, Franţa, a învins, vineri seară, scor 27-13, Noua Zeelandă, în primul meci de la Cupa Mondială de rugby 2023.

Mbappe a urmărit meciul din tribune, dar a fost ironozat pe twitter pentru reacția târzie la o reușită a francezilor: "Mbappe, încercând să înțeleagă jocul de rugby"

Kylian Mbappe trying hard to understand the game of Rugby 😭🏉pic.twitter.com/LRi3Qeu4Iw