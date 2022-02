Eseuri spectaculoase în Turneul celor 6 Națiuni la rugby! Franța conduce după primele două etape VIDEO

Cele mai bune 6 naționale europene la rugby, Anglia, Franța, Țara Galilor, Irlanda, Scoția și Italia continua cursa pentru cel mai râvnit trofeu pe plan continental.

După primele două etape, Franța e singura care a câștigat ambele partide și are nouă puncte. Dacă împotriva Italiei, în prima etapă, victoria cocoșilor era previzibilă, mult mai valoros a fost succesul din runda a doua, 30-24 cu Irlanda.

Irlandezii se pot consola cu un eseu spectaculos reușit de Hansen.

OH MY WORD! WHAT A CATCH FROM MACK HANSEN!#FRAvIRE #GuinnessSixNations pic.twitter.com/mRc6KOkDgZ