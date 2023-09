Selecționerul României, după 0-76 la Mondiale: ”Avem nevoie de astfel de meciuri”

Eugen Apjok, selecţionerul naţionalei de rugby a României, a declarat duminică, după înfrângerea drastică a "Stejarilor" în faţa Africii de Sud (76-0), în Grupa B a CM 2023 din Franţa, că echipele din eşalonul doi valoric au nevoie de cât mai multe meciuri-test cu reprezentativele majore ale sportului cu balonul oval pentru a dobândi experienţă şi a se crea treptat un echilibru între naţiuni, scrie AFP.

"Obiectivul nostru la CM 2023 este să câştigăm experienţă pentru ca tinerii noştri jucători să se pregătească pentru următoarele cicluri de calificare. Trebuie să ne redresăm, trebuie să ne îmbunătăţim, trebuie să învăţăm din aceste înfrângeri. Cu naţionalele de top vedem diferenţa dintre noi în timpul de joc efectiv, intensitate, viteză, condiţie fizică...

Fiecare naţiune din eşalonul 2 are nevoie de mai multe meciuri împotriva celor mai bune naţiuni pentru a se pregăti mai bine. Jucăm meciuri mari cel mult o dată la patru ani. Italia a putut să se dezvolte prin participarea la Turneul celor Şase Naţiuni, deşi în primii ani au suferit înfrângeri semnificative, dar încet-încet nivelul său, standardele sale au fost îmbunătăţite. Şi România are nevoie de acest tip de meciuri", a spus Apjok.

La rândul său, căpitanul Cristian Chirica a spus: "A fost un meci greu pentru noi, intens. Ştiam că Africa de Sud are o echipă foarte fizică, cu jucători foarte rapizi. Trebuie să muncim mai mult, să ne îmbunătăţim, să fim gata să depunem mai mult efort pentru a ne ridica la nivelul rugby-ului internaţional. Am avut două meciuri foarte grele pentru care ne pregătisem asiduu. Am încredere în această echipă care este tânără, fiecare jucător dă tot ce poate. Suntem tineri în creştere, aceste două meciuri ne vor întări pentru următorul turneu mondial".

Aşa cum se ştie, tricolorii au pierdut prima partidă de la Mondial în faţa Irlandei cu 82-8. Următorul meci al României va fi pe data de 30 septembrie, cu Scoţia, la Lille.