A doua etapă din ediția 2024 a Turneului celor Șase Națiuni a consemnat o fază extrem de controversată în meciul Scoția - Franța, încheiat cu victoria oaspeților, scor 16-20.

La ultima fază a meciului, scoțienii au avut șansa unui eseu care le-ar fi adus victoria, însă arbitrajul video a decis ca încercarea să nu fie validată.

Pe rețelele sociale au apărut însă imagini care arată destul de clar faptul că balonul a atins suprafața de joc, scoțienii având astfel motive întemeiate să se declare dezavantajați de arbitraj.

Scotland was robbed of a win against France after a try deemed to be "not touching the ground". What do you think? pic.twitter.com/xudT6E6KOs