Șoc în rugby! Cea mai mare națională din lume a suferit cea mai drastică înfrângere din istorie, pe teren propriu

Echipa de rugby din Noua Zeelandă. Foto: X / @CixtoPronos
Africa de Sud a învins Noua Zeelandă, sâmbătă, 13 septembrie, la Wellington, scor 43-10, în Rugby Championship, aceasta fiind cea mai drastică înfrângere pe teren propriu din istoria All Blacks.
Niciodată învinși cu mai mult de 15 puncte în Noua Zeelandă, All Blacks s-au prăbușit literalmente pe gazonul Sky Stadium, încasând un 36-0 în repriza a doua și cedând Springboks locul de numărul unu mondial.
Cea mai mare înfrângere a Noii Zeelande data din vara anului 2023, când Africa de Sud a învins-o cu 35-7 pe Twickenham, în Londra, într-un meci de pregătire pentru Cupa Mondială din 2023 din Franța.
