S-a stabilit data tragerii la sorți a grupelor Cupei Mondiale din 2027. România, printre participante

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 12:25
122 citiri
S-a stabilit data tragerii la sorți a grupelor Cupei Mondiale din 2027. România, printre participante
Naționala de rugby a României FOTO Facebook Rugby Romania

Tragerea la sorți a celor șase grupe ale Cupei Mondiale de rugby din 2027, turneu care va fi găzduit de Australia, va avea loc pe 3 decembrie, în Australia, a anunțat World Rugby, într-un comunicat, citat de AFP.

La turneul final care va avea loc între 1 octombrie și 13 noiembrie 2027 vor participa 24 de echipe, printre care și România, meciurile fiind găzduite de șapte orașe, cu meciul de deschidere pe Kings Park din Perth, în care va evolua echipa gazdă, și finala pe Stadium Australia din Sydney.

Tragerea la sorți va fi efectuată din patru urne valorice a câte șase echipe, formate conform clasamentului federației internaționale alcătuit după meciurile-test din noiembrie. În prezent, campioana mondială Africa de Sud este liderul ierarhiei, urmată de Irlanda, Noua Zeelandă, Franța, Anglia și Argentina.

Aceasta va fi prima Cupă Mondială cu 24 de echipe, după ce a reunit 20 de formații începând cu ediția din 1999. În optimile de finală se vor califica primele două clasate din fiecare grupă, precum și cele mai bune patru echipe de pe locul al treilea.

Pentru prima oară toate echipele calificate vor fi cunoscute la tragerea la sorți, fiecare din cele șase zone geografice ale rugby-ului având cel puțin o reprezentantă. După ce Chile s-a calificat sâmbătă, sunt cunoscute 23 de echipe calificate, iar ultimul bilet va fi acordat la turneul de la Dubai, dintre 8 și 18 noiembrie, la care vor participa Samoa, Belgia, Namibia și Brazilia sau Paraguay, care se vor înfrunta într-un baraj la începutul lunii octombrie.

Cele 23 de echipe calificate până acum la CM 2027 sunt: Franța, Noua Zeelandă, Italia, Irlanda, Africa de Sud, Scoția, Țara Galilor, Fiji, Australia, Anglia, Argentina, Japonia, Georgia, Spania, Portugalia, România, Hong Kong, Zimbabwe, Tonga, Uruguay, Canada, Statele Unite și Chile.

La doi ani după Cupa Mondială masculină, Australia va găzdui și Cupa Mondială de rugby feminin, în 2029.

Dosarul alegerilor anulate: există proba implicării Rusiei
Dosarul alegerilor anulate: există proba implicării Rusiei
România are dovada implicării Rusiei în răspândirea dezinformărilor din campania de anul trecut. Nicușor Dan își va informa mâine omologii europeni. Președintele crede că Moldova va...
Victorie uriașă pentru jucătoarele din România la super-turneul din China
Victorie uriașă pentru jucătoarele din România la super-turneul din China
Perechea favorită 7, Elizabeta Samara/Bernadette Szocs (numărul 45 mondial), s-a calificat miercuri printre primele opt perechi de dublu feminin la China Smash 2025. China Smash 2025, una...
#rugby, #cupa mondiala, #tragere la sorti, #data, #Romania , #stiri din sport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Novak Djokovic a scos doar DOUA cuvinte cand a coborat din masina si i-a "dat pe spate" pe chinezi
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Lovitura "de milioane" pregatita de Simona Halep, dupa ce "s-a simtit umilita"! Americanii au facut anuntul

Ep. 138 - Nicusor Dan s-a băgat în seamă cu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. S-a stabilit data tragerii la sorți a grupelor Cupei Mondiale din 2027. România, printre participante
  2. Adversar neașteptat pentru Jannik Sinner în finala de la Beijing. Cum s-a terminat meciul
  3. Victorie uriașă pentru jucătoarele din România la super-turneul din China
  4. Ofertă pentru Palatul lui Gigi Becali, după ce a fost vandalizat: ”Să i-l fac cadou Simonei Halep!”
  5. Făcut mincinos de Ion Țiriac, Ilie Năstase a reacționat: ”Nu mă interesează!”
  6. Erling Haaland, detalii despre povestea de iubire cu Isabel: "O să-i pară jenant că spun asta"
  7. Chivu, lăudat de presa italiană: „S-ar simți confortabil pe scările de la Hogwarts”
  8. "Mircea Lucescu nu a fost niciodată antrenor în adevăratul sens al cuvântului."
  9. Atac dur la Dan Șucu și la Rapid: "Nu e făcut pentru fotbal, e lemn!" Ongenda, geniul ignorat
  10. Șoc în fotbalul românesc: echipa de pe locul doi din Superliga, sancționată de FIFA!