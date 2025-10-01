S-a stabilit data tragerii la sorți a grupelor Cupei Mondiale din 2027. România, printre participante

Tragerea la sorți a celor șase grupe ale Cupei Mondiale de rugby din 2027, turneu care va fi găzduit de Australia, va avea loc pe 3 decembrie, în Australia, a anunțat World Rugby, într-un comunicat, citat de AFP.

La turneul final care va avea loc între 1 octombrie și 13 noiembrie 2027 vor participa 24 de echipe, printre care și România, meciurile fiind găzduite de șapte orașe, cu meciul de deschidere pe Kings Park din Perth, în care va evolua echipa gazdă, și finala pe Stadium Australia din Sydney.

Tragerea la sorți va fi efectuată din patru urne valorice a câte șase echipe, formate conform clasamentului federației internaționale alcătuit după meciurile-test din noiembrie. În prezent, campioana mondială Africa de Sud este liderul ierarhiei, urmată de Irlanda, Noua Zeelandă, Franța, Anglia și Argentina.

Aceasta va fi prima Cupă Mondială cu 24 de echipe, după ce a reunit 20 de formații începând cu ediția din 1999. În optimile de finală se vor califica primele două clasate din fiecare grupă, precum și cele mai bune patru echipe de pe locul al treilea.

Pentru prima oară toate echipele calificate vor fi cunoscute la tragerea la sorți, fiecare din cele șase zone geografice ale rugby-ului având cel puțin o reprezentantă. După ce Chile s-a calificat sâmbătă, sunt cunoscute 23 de echipe calificate, iar ultimul bilet va fi acordat la turneul de la Dubai, dintre 8 și 18 noiembrie, la care vor participa Samoa, Belgia, Namibia și Brazilia sau Paraguay, care se vor înfrunta într-un baraj la începutul lunii octombrie.

Cele 23 de echipe calificate până acum la CM 2027 sunt: Franța, Noua Zeelandă, Italia, Irlanda, Africa de Sud, Scoția, Țara Galilor, Fiji, Australia, Anglia, Argentina, Japonia, Georgia, Spania, Portugalia, România, Hong Kong, Zimbabwe, Tonga, Uruguay, Canada, Statele Unite și Chile.

La doi ani după Cupa Mondială masculină, Australia va găzdui și Cupa Mondială de rugby feminin, în 2029.

Ads