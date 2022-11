Ultima calificată la Mondialul de rugby s-a decis după un meci de un dramatism rar VIDEO

Reprezentativa Portugaliei s-a calificat, vineri, la Cupa Mondială de rugby din 2023, fiind ultima echipă care a obţinut biletul pentru competiţia din Franţa, la care va participa şi România.

Portugalia a remizat cu SUA, scor 16-16, la Dubai, în ultimul meci de la turneul final de calificare. Meciul a fost unul de un dramatism rar, lusitanii punctând decisiv la ultima fază a confruntării, după cuM se poate vedea mai jos.

Portugalia a încheiat turneul pe primul loc, fiind avantajată de punctaveraj la egalitate de puncte cu SUA, şi va juca în Franţa în grupa C, cu Ţara Galilor, Australia, Fiji şi Georgia.

România va evolua în grupa B, cu Africa de Sud, Irlanda, Scoţia şi Tonga.

Tension. Drama. Rugby

With *everything* on the line, this is how the final few minutes of the all-or-nothing Rugby World Cup qualifier between @PortugalRugby & USA played out#RWC2023 pic.twitter.com/ytKdfJr3Il