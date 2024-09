Noi declarații ale victimei rubgiștilor violatori: „Nu mint”

Femeia de 39 de ani din Argentina, care îi acuză pe jucătorii echipei franceze de rugby Hugo Auradou şi Oscar Jégou de „viol în grup agravat”, a acordat un interviu publicaţiei Le Parisien, în care îşi menţine versiunea faptelor.

„Evenimentele au avut loc exact aşa cum le-am descris. Susţin tot ceea ce am spus. Nu mint”, le-a spus ea jurnaliştilor francezi.

Ea a continuat să se apere în ceea ce priveşte „inconsecvenţele” identificate de procurori în descrierea evenimentelor. „Ei se bazează pe ceea ce am spus în ziua în care am depus plângerea (pe 7 iulie, n.r.), când eram încă sub efectul drogurilor şi al alcoolului. Nu există nicio eroare în povestea mea. Am făcut doar câteva precizări la a doua audiere (la 6 august, n.r.)”.

După ce a explicat că se simte „rău, demoralizată şi stresată”, argentinianca a mai spus că nu mai poate dormi şi că se trezeşte plângând şi ţipând.

Femeia, care „încă nu înţelege cum au fost eliberaţi jucătorii”, i-a atacat şi pe avocaţii celor doi rugbişti, Rafael Cuneo Libarona şi Antoine Vey.

Aceştia „mint, mă umilesc, mă discreditează şi mă insultă”. Ea a răspuns, de asemenea, la afirmaţia lui Antoine Vey cconform căruia clienţii săi (Auradou şi Jégou) au fost „victimele unei acuzaţii false”. „El nu a fost în cameră, aşa că nu ar trebui să-şi exprime o opinie. El vorbeşte despre un videoclip Snapchat în care apar eu. Unde este acest videoclip? Mi-ar plăcea să îl văd. Acel videoclip nu există”.

După 58 de zile de detenţie în Argentina, Hugo Auradou şi Oscar Jégou s-au întors în Franţa pe 5 septembrie. „Sunt încrezător şi sper din toată inima că Hugo şi Oscar vor vedea în curând sfârşitul unui coşmar de două luni. Vieţile lor sunt departe de a se fi sfârşit. Important este ca ei să îşi refacă viaţa”, a declarat Rafael Cuneo Libarona după sosirea lor în Franţa.

Ads