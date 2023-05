Alege varianta de ruletă cea mai potrivită

Ruleta este unul dintre cele mai vechi și mai îndrăgite jocuri de cazino din lume, cu o istorie care datează de secole. Se spune că își are originea în Franța în secolul al XVIII-lea, iar de atunci a devenit o prezență constantă în cazinourile din întreaga lume, captivând jucătorii cu combinația sa palpitantă de noroc și strategie. Popularitatea de durată a jocului poate fi atribuită jocului său simplu, dar elegant, care implică pariuri pe locul unde o minge mică va ateriza pe o roată care se învârte împărțită în sloturi numerotate și colorate. Cu o gamă largă de opțiuni de pariere și potențialul pentru plăți mari, ruleta a devenit favorita atât a jucătorilor începători, cât și a celor experimentați. Variantele online aduc și mai multe beneficii, uneori jucătorii fiind ajutați de cate un bonus aniversar casino. Dar cu atât de multe variante diferite ale jocului disponibile, poate fi dificil să știi care este cea mai potrivită pentru tine. În acest articol, vom explora diferitele tipuri de ruletă și vom oferi câteva sfaturi pentru a te ajuta să alegi varianta cea mai potrivită pentru stilul și preferințele tale de joc.

Ruleta americană

În Ruleta Americană, roata are 38 de sloturi numerotate, inclusiv un singur zero, un dublu zero și numerele de la 1 la 36. Numerele nu sunt în ordine numerică, dar sunt aranjate într-un anumit model. Jocul se joacă prin plasarea jetoane pe masă în diferite combinații, cum ar fi pe un singur număr, o serie de numere sau o culoare (roșu sau negru). Crupierul învârte roata într-o direcție și apoi învârte mingea în direcția opusă. Pe măsură ce mingea își pierde avânt, cade într-unul dintre sloturile numerotate de pe roată. Dacă mingea aterizează pe un număr sau o combinație de numere pe care un jucător a pariat, acesta câștigă o plată în funcție de cotele acelui pariu. Ruleta americană are un avantaj al casei mai mare decât ruleta europeană, deoarece dublu zero suplimentar crește șansele de câștig al casei. Cu toate acestea, unii jucători încă preferă Ruleta Americană pentru jocul său rapid și incitant, precum și pentru șansa de a câștiga plăți mari. Este un joc popular în cazinourile din Statele Unite și poate fi găsit și în multe cazinouri online din întreaga lume. Deși este posibil să nu ofere cele mai bune cote pentru jucători, Ruleta Americană rămâne o variantă îndrăgită a jocului clasic de ruletă, iar caracteristicile sale unice continuă să atragă jucători de toate nivelurile de experiență.

Ruleta franceză

Ruleta franceză este similară cu ruleta europeană în ceea ce privește aspectul și opțiunile de pariere disponibile, dar are câteva reguli suplimentare care oferă jucătorilor șanse și mai mari de câștig. O astfel de regulă este La Partage, care înseamnă „partajare” în franceză. Această regulă se aplică pariurilor cu bani pare, cum ar fi roșu sau negru, impar sau par și mare sau scăzut. Dacă mingea ajunge pe zero, jucătorul pierde doar jumătate din pariul său, mai degrabă decât întreaga sumă. O altă regulă este En Prison, care înseamnă „în închisoare” în franceză. Această regulă se aplică și pentru pariurile cu bani egali, iar dacă mingea ajunge pe zero, pariul jucătorului este „închis” până la următoarea rotire. Dacă jucătorul câștigă la următoarea rotire, își primește miza inițială înapoi. Ruleta franceză folosește, de asemenea, o schemă de culori diferită pentru jetoanele de pariuri, fiecare jucător primind propria culoare pentru a evita confuzia. Dispunerea mesei este, de asemenea, ușor diferită, cu numerele aranjate într-o altă ordine decât în alte variante de ruletă. Ruleta franceză oferă o variație unică și incitantă a jocului clasic, cu reguli suplimentare care pot crește șansele de câștig ale unui jucător. Este o opțiune grozavă pentru cei care caută un pic de varietate în jocul lor la ruletă și pentru cei care doresc să experimenteze jocul așa cum a fost jucat inițial în țara sa de origine.

Ruleta cu mai multe roți

Una dintre cele mai interesante variante ale ruletei este jocul cu mai multe roți. După cum sugerează și numele, acest tip de ruletă are în joc mai mult de o roată în același timp, de obicei două sau trei. Roțile multiple le permit jucătorilor să plaseze mai multe pariuri simultan, deoarece fiecare pariu poate fi aplicat fiecărei roți individuale. Acest lucru duce la un ritm de joc mai rapid și, de asemenea, poate crește șansele de câștig, deoarece jucătorii au șanse multiple să-și lovească numerele sau combinațiile.

Unul dintre cele mai notabile exemple de ruletă cu mai multe roți este jocul numit Double Action Roulette, care a fost introdus de compania TCS John Huxley. În acest joc, există două roți concentrice care se rotesc în direcții opuse, una fiind o roată exterioară și cealaltă fiind o roată interioară. Jucătorii pot plasa pariuri pe ambele roți, roata interioară oferind un multiplicator bonus dacă mingea aterizează pe același număr ca și roata exterioară. Acest bonus suplimentar este o caracteristică interesantă care poate crește foarte mult plățile pentru jucătorii norocoși.

Un alt tip de ruletă cu mai multe roți este jocul numit Multi-Wheel Roulette. În acest joc, jucătorii pot alege să activeze până la opt roți diferite simultan, fiecare roată având propria ei zonă de pariere. Acest joc este ideal pentru cei care se bucură de emoția jocului rapid și de potențialul de câștiguri multiple într-o singură rundă. Cu toate acestea, este important de reținut că plasarea pariurilor pe mai multe roți crește și suma totală de bani pe care o riscă un jucător, așa că este important să fii prudent și să stabilești un buget înainte de a juca.

Concluzie

Ruleta este un joc de cazino popular de care se bucură mulți jucători din întreaga lume. Atunci când alegi o variantă de ruletă, este important să iei în considerare regulile și șansele, precum și preferințele personale. Înțelegând diferențele dintre diferitele tipuri de ruletă, jucătorii pot lua decizii informate și se pot bucura de joc la maximum. Așadar, fă-ți timp, cercetează puțin și alege varianta de ruletă cea mai potrivită pentru stilul și preferințele tale de joc. Mult succes!