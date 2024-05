Brasovul a invins categoric Rapidul

Echipa feminina de handbal Rulmentul Brasov a spulberat Rapidul, in etapa a 8-a a Ligii Nationale, scor 42-22.

In urma acestui rezultutat, Brasovul a urcat pe locul secund in clasament, in timp ce giulestenele au cazut pe pozitia a patra.

Desi s-a zvonit ca finantatorul Florescu intentioneaza sa paraseasca pe Rulmentul, acesta a anuntat vineri ca nu se pune problema sa plece de la echipa.

Ads