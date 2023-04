Revenire fantastică în finala turneului de la Monte Carlo: cum s-a încheiat disputa dintre Holger Rune și Andrey Rublev VIDEO

Rusul Andrey Rublev (25 de ani, locul 6 ATP) și danezul Holger Rune (19 ani, locul 9 ATP) s-au întâlnit în finala Mastersului de la Monte Carlo. Rublev a câștigat partida cu 5-7, 6-2, 7-5.

A fost un meci extraordinar, cu mult suspans, în special în setul decisiv.

Rune a câștigat primul set cu 7-5, însă Rublev s-a impus în următoarele două cu 6-2 și 7-5. În setul al treilea, Rune a condus cu 4-1 și a avut și o minge de 5-1, însă Rublev a revenit, a egalat la patru și apoi a mai reușit un break.

Pentru Rublev, este primul titlu de categorie Masters din carieră. În urmă cu doi ani, el pierdea finala de la Monte Carlo în fața lui Stefanos Tsitsipas.

"Tot ce mi-am zis în timpul meciului a fost că dacă este să pierd măcar să o fac luptând. În sfârșit am câștigat un turneu de 1000 de puncte", a spus Rublev la final.

ANDREY RUBLEV IS THE CHAMPION OF MONTE CARLO 🏆@AndreyRublev97 defeats Rune 5-7 6-2 7-5 to win his FIRST Masters 1000 title!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/YMHSwC3DbJ