Ludovic Orban avertizează că există riscul ruperii coaliției: "Fiecare partid își face jocurile". Ce formațiune creează cele mai mari probleme

Ludovic Orban, noul consilier de politică internă al președintelui Nicușor Dan, avertizează că există riscul ruperii actualei coaliții de guvernare (PSD - PNL - USR - UDMR), întrucât în acest moment „aproape fiecare partid își face jocurile”.

„Situația este foarte gravă. Coaliția care se află la guvernare este o coaliție foarte eterogenă, formată din partide care au puține puncte comune, atât din punct de vedere doctrinar, cât și din punct de vedere al istoriei politice, cât și din punct de vedere al gândirii pe care o au asupra modalităților de rezolvare a problemelor cu care se confruntă în România. Din cauza asta e extrem de dificil de luat decizii. Aproape fiecare partid își face jocurile", a declarat Orban sîmbătă, 11 octombrie 2025, într-un interviu difuzat de postul Digi 24.

Actualul consilier prezidențial, fost lider al PNL, este de părere că, în actuala coaliție de guvernare, "de multe ori, de exemplu, PSD se comportă ca și cum ar fi din opoziție".

Ads

Orban a recunoscut că, pe baza actualei configurații a Parlamentului României, "este aproape imposibil să guvernezi fără PSD". Totuși, "dacă PSD va modifica lucruri hotărâte în coaliție, e posibil ca alți actori politici să se întrebe dacă mai are rost să guverneze cu ei".

Răspunzând la întrebarea moderatorului, Orban a precizat că el are în PSD o încredere "mică spre foarte mică".

Ludovic Orban a opinat că PSD va avea o politică mai coerentă în momentul în care social-democrații vor avea o conducere aleasă - nu una interimară, cum este în acest moment.

"PSD nu are o conducere. La Congres, la ora actuală, echipa de conducere interimară a PSD-ului trebuie să stea cu un ochi la guvern și cu un ochi la alegerile interne. Iar miza lor, prioritatea lor, va fi să dea satisfacție, prin pozițiile pe care le iau, celor care vin să voteze la Congres, dacă vor să aibă o șansă, să se aleagă”, a explicat Orban.

Ads