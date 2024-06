Magnatul media Rupert Murdoch s-a căsătorit pentru a cincea oară la 93 de ani cu fosta soacră a lui Roman Abramovici

Omul de afaceri Rupert Murdoch, cu investiții majore în mass media, s-a căsătorit pentru a cincea oară, sâmbătă, 1 iunie, la podgoria sa din California.

Murdoch, în vârstă de 93 de ani, şi-a unit destinul cu Elena Zhukova, în vârstă de 67 de ani, biolog rus la pensie.

S-a zvonit că magnatul avea o relaţie cu Zhukova la scurt timp după ce logodna sa cu Ann Lesley Smith a fost ruptă brusc, în aprilie 2023. Smith este o moderatoare de radio conservatoare, în vârstă de 67 de ani.

Născut în Australia, Murdoch, care are şase copii, este preşedinte emerit al News Corporation, care deţine Fox News, Wall Street Journal, The Sun şi The Times. El a renunţat la funcţia de preşedinte al Fox şi News Corp anul trecut, lăsându-l pe fiul său Lachlan să conducă ambele companii.

Murdoch şi Zhukova s-ar fi cunoscut la o petrecere organizată de una dintre fostele sale soţii, antreprenoarea de origine chineză Wendi Deng.

Celelalte foste soţii ale sale sunt Patricia Booker, însoţitoare de bord australiană, Anna Mann, jurnalistă de origine scoţiană, şi Jerry Hall, model şi actriţă americană.

Zhukova a fost căsătorită cu miliardarul rus al petrolului Alexander Zhukov, iar fiica lor Dasha - o femeie de afaceri şi de societate - a fost căsătorită cu oligarhul rus Roman Abramovici până în 2017.

Rupert Murdoch şi-a început cariera în Australia în anii 1950 - în cele din urmă a cumpărat ziarele News of the World şi The Sun în Marea Britanie în 1969. Ulterior, el a cumpărat o serie de publicaţii americane, inclusiv New York Post şi Wall Street Journal.

În 1996, a lansat Fox News - în prezent cel mai urmărit canal de ştiri din SUA.

Prin intermediul News Corp, fondată în 2013, Murdoch rămâne proprietarul a sute de instituţii media locale, naţionale şi internaţionale.

Cariera sa nu a fost lipsită de controverse. Unul dintre cele mai nefaste momente ale sale a fost faimosul scandal al pirateriei telefonice din Marea Britanie, care a izbucnit după ce s-a aflat că News of the World a ascultat mesajele vocale ale elevei asasinate Milly Dowler.

În septembrie anul trecut, Murdoch a anunţat că se retrage din rolul de lider al imperiului său media, lăsând frâiele fiului său Lachlan şi preluând ulterior rolul de preşedinte emerit atât al Fox, cât şi al News Corp.