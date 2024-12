Decizie în litigiul din familia care a inspirat serialul Succesion. Ce se întâmplă cu imperiul miliardarului Rupert Murdoch

Mogulul Rupert Murdoch a pierdut o bătălie judiciară pentru a determina viitorul imperiului media al și a unui trust de 14,9 miliarde de lire sterline.

Cazul l-a confruntat pe bărbatul de 93 de ani cu trei dintre copiii săi, cu privire la cine va câștiga puterea de a controla News Corp și Fox News atunci când va muri.

Murdoch a dorit să modifice trustul familiei creat în 1999 pentru a-i permite fiului său Lachlan să preia controlul fără „interferențe” din partea fraților săi Prudence, Elisabeth și James.

Un oficial din Nevada a hotărât că Murdoch și Lachlan au acționat cu „rea-credință” și a numit eforturile o „șaradă atent elaborată”, potrivit New York Times.

Într-o declarație, un purtător de cuvânt al celor trei copii ai săi implicați în proces, respectiv Prudence, Elisabeth și James, a declarat: „Salutăm decizia comisarului Gorman și sperăm că putem trece dincolo de acest litigiu pentru a ne concentra pe consolidarea și reconstruirea relațiilor dintre toți membrii familiei”.

Adam Streisand, un avocat al domnului Murdoch, a declarat pentru New York Times că echipa sa este dezamăgită și plănuiește să facă recurs.

Celebra familie a fost una dintre inspirațiile din spatele serialului de televiziune uriaș de popular Succesion - ceva despre care familia Murdoch a refuzat întotdeauna să comenteze.

Dar, potrivit raportului New York Times, care se bazează pe o copie a hotărârii judecătorești sigilate, copiii miliardarului au început să discute despre moartea tatălui lor și despre cum s-ar descurca după un episod din serialul HBO în care „patriarhul familiei moare, lăsându-și familia și afacerea în haos”.

Episodul a determinat ca reprezentantul trustului să scrie o „notă de succesiune” care a încercat să împiedice acest lucru să se întâmple în viața reală, spun rapoartele.

Cazul s-a desfășurat cu ușile închise în Nevada, un stat care oferă unele dintre cele mai confidențiale cadre pentru probleme juridice, inclusiv litigii legate de dispute asupra unor trusturi familiale.

Are un statut de „închidere la cerere” care permite părților implicate în anumite cazuri sensibile să solicite ca procedurile judiciare să fie închise față de accesul public, asigurând confidențialitate deplină.

Murdoch, care a fost căsătorit de cinci ori, are și doi copii mai mici, Grace și Chloe, care nu au niciun drept de vot.

Cazul a fost lansat după ce Murdoch a decis să schimbe trustul din cauza preocupărilor legate de „lipsa de consens” în rândul copiilor, a raportat Times.

Se crede că Lachan este mai conservator decât frații săi și ar păstra moștenirea mărcilor sale media.

Din anii 1960, domnul Murdoch a construit un gigant media global cu influență politică și publică majoră.

Cele două companii ale sale sunt News Corporation, care deține ziare, inclusiv Times și Sun în Marea Britanie și Wall Street Journal în SUA, și Fox, care difuzează Fox News.

Murdoch și-a pregătit cei doi fii să-i calce pe urme, începând de când erau adolescenți, a declarat jurnalistul Andrew Neil pentru documentarul BBC din 2020 The Rise of the Murdoch Dynasty.

„Familia a fost întotdeauna foarte importantă pentru Rupert Murdoch, în special din punctul de vedere al formării unei dinastii”, a spus fostul editor al Sunday Times.

În 1999, Murdoch Family Trust, care deține companiile media, trebuia să rezolve în mare parte planurile de succesiune.

Aceasta l-a determinat pe domnul Murdoch să le ofere copiilor săi mai mari diverse locuri de muncă în cadrul companiilor sale.

Trustul oferă familiei opt voturi, pe care le poate folosi pentru a avea un cuvânt de spus în consiliul de administrație al News Corp și Fox News. Domnul Murdoch controlează în prezent patru dintre aceste voturi, copiii săi cei mai mari fiind responsabili de câte unul.

Acordul spunea că, odată cu moartea domnului Murdoch, voturile sale vor fi transmise în mod egal celor patru copii ai săi mai mari.

Cu toate acestea, s-a spus că diferențele de opinii duc la o ruptură în familie.

Bătălia pentru schimbările aduse trustului nu a fost despre bani, ci mai degrabă puterea și controlul asupra viitorului imperiului Murdoch.

Decizia comisarului nu este definitivă. Dosarul instanței acționează ca o rezoluție recomandată, dar un judecător de district va interveni în continuare și ar putea alege să se pronunțe diferit.

Ar putea dura săptămâni sau luni până când judecătorul va lua o decizie, care nu va fi disponibilă publicului.

