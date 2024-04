FSB anunță arestarea unui cetăţean rus în tentativa de asasinare a unui fost ofiţer SBU, Vasili Prozorov, care a trecut de partea Rusiei VIDEO

FSB anunţă marţi, 16 aprilie, că a arestat un cetăţean rus care a încercat să asasineze un fost ofiţer al Serviciilor ucrainene de securitate SBU transfug, Vasili Prozorov, care a fost rănit săptămâna trecută în explozia maşinii sale la Moscova, relatează AFP.

Serviciile ruse de securitate FSB anunţă într-un comunicat că au arestat un cetăţean rus, născut în 1983, care a detonat, la Moscova (...), din ordinul serviciilor speciale ucrainene, maşina unui cetăţean rus, un fost membru al serviciilor de securitate ucrainene.

Fostul ofiţer SBU, Vasili Prozorov, care a trecut de partea Rusiei, a acuzat, la rândul său, după explozie, „regimul terorist de la Kiev” că este de vină.

Potrivit FSB, suspectul arestat în cadrul unei anchete cu privire la „tentativă de asasinat” a venit în Rusia în martie, din Ucraina.

The FSB has announced the detention of a Ukrainian agent suspected of being involved in the explosion that targeted the SUV of former SBU officer Vasily Prozorov in Moscow last week.#Ukraine #StandWithUkraine #NATO #Russia #WWIII #Prozorov pic.twitter.com/VnU6D4lZ2u