Un rus beat a devenit agresiv cu trecătorii în Varșovia, strigând că Polonia își oferă serviciile sexuale Statelor Unite. Cum a fost pus la punct

Un bărbat din Rusia a făcut scandal pe străzile din Varșovia.

Individul era băut și a devenit agresiv. El chiar a început să atace paramedicii veniți în zonă și trecătorii.

În scurt timp el a fost imobilizat de cei prezenți la fața locului.

În imaginile postate pe rețelele sociale se vede cum bărbatul este agitat și țipă.

„Un rus beat a devenit agresiv și a încercat să atace paramedicii și trecătorii din Varșovia astăzi.

El a strigat că Polonia este fericită să ofere servicii sexuale SUA.

El a fost pus rapid la pământ de către paramedici și alți polonezi.

Poliția l-a arestat. Viza de turist?”, se arată în postarea de pe Twitter a celor de la Visegrád 24.

A drunk Russian man became aggressive and tried to attack paramedics & bystanders in Warsaw today.

He yelled that Poland is happy to offer its sexual services to USA.

He was quickly wrestled to the ground by the paramedics & other Poles.

The police arrested him

Tourist visa? pic.twitter.com/UAWW8jdOkj