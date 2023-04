Soldat Wagner împușcat în cap în Ucraina, glonțul ricoșează din cască. Colegii strigă panicați: "Atenție, lunetist!" VIDEO

Imagini înregistrate în Ucraina de un blogger militar rus, trimis în prima linie alături de mercenarii Wagner, surprind inclusiv momentul în care un soldat este împușcat în cap.

Lovitura violentă îi spulberă soldatului echipamentul montat pe cască și dezechilibrează puternic. Printr-un miracol, curbura căștii a făcut ca glonțul să ricoșeze și să nu străpungă metalul.

Soldatul făcea parte dintr-o grupare de asalt Wagner care lupta pe străzile din orașul Bahmut. Mercenarii sunt filmați între ruine, unde teoretic ar fi trebuit să fie protejați de lovituri.

Unul dintre camarazii bărbatului își dă seama de unde ar fi putut proveni glonțul și strigă către ceilalți: "Atenție, lunetist!".

Videos of Wagner fighters in Bakhmut with AGS-17, DShK, Kord/NSV, RPG-7, AK-74 with a PSO scope, etc. A fighter gets struck in the helmet in the second video from a ricochet. https://t.co/SR6bv4TnDuhttps://t.co/weMI6YuxDfhttps://t.co/i8hVKxkURHhttps://t.co/JMsHRBxdyk pic.twitter.com/m9WK5sFWN1