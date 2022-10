Un rus luat prizonier a încercat să arunce o grenadă spre soldații care l-au capturat. Cum au reacționat ucrainenii VIDEO

O filmare realizată cu camera personală de un militar ucrainean surprinde momentul în care un soldat rus care s-a predat a încercat să-și lichideze inamicii.

Soldații ucraineni au capturat mai mulți ruși care, aparent, au fost de acord să se predea.

Cu toate acestea, unul dintre ei face o mișcare bruscă, motiv pentru care este împușcat aproape instantaneu din trei direcții.

Ulterior, unul dintre ucraineni spune că prizonierul avea o grenadă, iar o explozie de mică magnitudine se aude lângă soldatul mort.

Captioned this wild video with a Russian guy blowing up a grenade while surrendering (?), there's a lot going on so translated whatever I could catch.