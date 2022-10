A scăpat de teroarea lui Putin la Rădăuți. Povestea unui rus persecutat și dat în urmărire internațională VIDEO

Judecătorii din Suceava au eliberat un emigrant rus care în prima parte a acestui an a fost prins în Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, în timp ce încerca să intre în România.

Bărbatul a obținut și ”protecție subsidiară”, o formă de azil politic, iar acum se află sub protecția statului român la Centrul de azilanți din Rădăuți.

Andrei Skripii are 55 de ani și până în 2020, când a părăsit Rusia, a lucrat ca medic pediatru în orașul Ufa. A respins vehement acuzațiile care i se aduc și spune că totul i se trage din faptul că a militat pentru respectarea drepturilor omului.

Versiunea sa este susținută și de avocatul care l-a reprezentat în instanță și care a precizat că actele depuse la dosar nu dovedesc în niciun fel că bărbatul ar fi comis fraude de proporții în detrimentul Federației Ruse, relatează ”Monitorul de Suceava”.

A fost învinuit că ar fi omorât o persoană și a fost internat ca bolnav psihic

Andrei Skripii a intrat în România la începutul lunii martie a acestui an, iar imediat a și fost arestat. Spune că a fost o surpriză imensă chiar și pentru el și că nu știa că este dat în urmărire internațională.

În 2020 a părăsit Rusia și s-a stabilit în regiunea Kiev, la Izium, oraș care a fost sub ocupația armatei ruse luni întregi. A decis să plece din Ucraina pentru a nu cădea în mâna armatei lui Putin. A povestit că în timp ce milita pentru drepturile omului în Rusia i s-a înscenat un dosar penal și pur și simplu a fost torturat de anchetatori.

”Prima oară am fost reținut și învinuit că am omorât chiar o persoană. Mă interogau cu metode dure și doreau ca eu să recunosc fapta. Prin acest proces am fost dus și internat la spitalul de Psihiatrie și timp de doi ani mi-au dat tot felul de tratamente, deși eu sunt medic și trebuia să știu să dau un diagnostic pe linia asta psihiatrică. M-am adresat ulterior la CEDO și am fost eliberat, iar mai apoi la Moscova am obținut un certificat prin care se arăta că nu sunt bolnav psihic și am fost practic eliberat și de instanță”, a povestit Andrei Skripii.

