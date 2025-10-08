Rusul care a fost trimis în judecată după ce a cântat o melodie în ucraineană la o petrecere. „Trebuie să ridici în slăvi Rusia, nu altă țară!” VIDEO

Autor: Maria Popa
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 15:02
Rusul în timp ce înjură ucrainenii și ține o icoană în mâini Foto: Captură video/X/@novayagazeta_eu

Doi soți din Rusia au ajuns în fața instanței după ce au cântat o melodie în limba ucraineană la o petrecere.

Cei doi au fost obligați de anchetatorii ruși să-și prezinte scuze publice, de mai multe ori, potrivit novayagazeta.

Ce amenzi au primit

Tribunalul districtual Slavianski din regiunea Krasnodar i-a amendat pe Anton și Svetlana Petrenko cu 60.000 de ruble (aproximativ 3000 de lei) pentru interpretarea unor cântece ucrainene.

Anunțul a fost făcut de serviciul de presă al tribunalelor din Kuban. Cei doi au fost găsiți vinovați în temeiul articolului administrativ privind „discreditarea” armatei ruse (partea 1 a articolului 20.3.3 din Codul administrativ).

Cei doi soți au fost amendați, fiecare, cu suma de 30.000 de ruble.

Petrecerea a fost organizată de cei doi pe 8 august, de ziua de naștere a Svetlanei, iar locuitorii din Kuban au cântat cu voce tare cântece în limba ucraineană la ei acasă.

Potrivit datelor instanței, un videoclip cu petrecerea a apărut ulterior pe rețelele sociale.

Din înregistrarea respectivă se aude cum cei doi au interpretat și melodia „Mi narod neskoreny” („Noi, poporul neînfrânt”) a formației SISTER MIX.

După ce a cântat melodiile în limba ucraineană, Anton Petrenko a înregistrat un clip în care își cere scuze.

„Eu sunt de partea poporului rus, care apără țara noastră. Și toți cei care se opun Rusiei – moarte tuturor acestor *****. Rusia- putere! Să le ****kubanezilor”, a spus rusul în timp ce ținea o icoană în mâini.

„Trebuie să ridici în slăvi Rusia!”

Apoi, pe 10 august, Anton a fost reținut și obligat să își ceară din nou scuze, dar și să cânte imnul Rusiei.

„Trebuie să ridici în slăvi Rusia, nu altă țară!”, se aude în înregistrarea publicată de polițiștii ruși.

