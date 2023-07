Cum se raportează rușii la restul lumii: "Uniunea Sovietică este peste tot!". Interviurile care au stârnit furie în Georgia VIDEO

Un incident care i-a revoltat pe georgieni a avut loc în urmă cu câteva zile în portul Batumi, de la Marea Neagră, acolo unde un vas de croazieră a ancorat încărcat cu turiști ruși sosiți în vacanță.

Guvernul georgian a ridicat recent restricțiile impuse inițial rușilor, care pot veni din nou, de la începutul verii, în țara post-sovietică, pentru concedii.

Decizia autorităților a revoltat o bună parte a cetățenilor georgieni, care au întâmpinat primul avion cu turiști cu proteste intense.

Pe 27 iulie, vasul de linie Astoria Grande, care a plecat de la Soci în urmă cu cinci zile, a ajuns în portul Batumi via Turcia. Turiștii ruși au avut la dispoziție o zi pentru a vizita orașul. La sosire, reporterii georgieni i-au întrebat pe câțiva dintre vizitatori cum se raportează la agresiunea rusă în Georgia, care continuă și acum.

"Reporter: Știți că teritoriile noastre Abhazia și Oseția sunt acum ocupate?

Turiști: Nu, nu, nu știm. Avem încă Uniunea Sovietică.

R: Unde este Uniunea Sovietică?

T: Peste tot!

R: Este Rusia un stat agresor?

T: Nu!

R: Vorbiți serios?

T: Suntem Uniunea Sovietică. Suntem aceeași țară. Mare, frumoasă!".

Russian tourists arrived on a cruise ship to Georgia.

Georgian people decided to protest against their presence, and the Russian tourists decided to respond by saying that Russia never occupied Georgia and that the Soviet Union was great.

Imperialism… pic.twitter.com/jgaIx5weXm