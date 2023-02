Soldații ruși, masacrați în mod șocant în estul Ucrainei. "Batalioane întregi pierdute în câteva ore. Luni de pregătire irosite" VIDEO

Informațiile confirmate de Ucraina și de serviciile de informații occidentale arată că Rusia a început pe 9 februarie o ofensivă masivă în sud-estul Ucrainei, încercând să spargă frontul în cel puțin trei puncte.

În cursul zilei de 10 februarie, Rusia a trimis un nou tir de rachete înspre Ucraina, cauzând avarii majore sistemului energetic în mai multe zone ale țării. Două proiectile ar fi traversat chiar teritoriul României, afirmă Kievul, informație negată de MApN.

Pe de altă parte, a mobilizat mai multe batalioane în cel puțin trei puncte ale frontului din sud-estul Ucrainei, în tentativa de-a sparge linia defensivă.

"Ofensiva rușilor a început, mai ales pe linia Frontului Estic (linia Svatove-Kreminna) și în zona Donbas, unde încearcă încercuirea Siversk-ului. Pe frontul de sud de săptămâni în șir, rușii zici că sunt retardați și încearcă cucerirea Vuledarului prin aceleași mijloace cu care au eșuat cu o zi înainte. Și în fiecare zi se întâmplă exact același lucru: linia frontului nu se mișcă niciun centimetru, însă rușii pierd sute de soldați.

În ultima săptămână de două ori s-a depășit numărul de 1.000 (record) de morți în rândul trupelor rusești și în fiecare zi au fost peste 800 de decese. Însă asta nu-l interesează pe Putin, viața rușilor contând mai mult pentru noi, care avem o cultură ce prețuiește viața, decât pentru el, un tiran care ar sacrifica orice pentru putere, influență și - în acest caz, pentru o victorie, oricât de mică ar fi ea, pentru a-și menține puterea intern", arată Radu Hossu, românul care urmărește situația pe frontul din Ucraina încă de la începutul invaziei ruse.

Filmele realizate din dronă și fotografiile postate pe rețelele sociale în ultimele 24 de ore arată, într-adevăr, că Rusia își masacrează cu intenție soldații în dreptul localității Vuledar, noua "vale a plângerii" pentru militarii Kremlinului.

Kyiv, Siversky Donets River, Vuhledar. The places change, the Russian incompetence remains. It is obvious that the Russian army is incapable of modern warfare, in several cases losing entire battalions in a matter of hours and wasting months of preparations and resources. pic.twitter.com/2utUhZ7BXl — (((Tendar))) (@Tendar) February 10, 2023

"Kiev, râul Siversky din Donețl, Vuledar. Locurile se schimbă, incompetența rusă rămâne. Este evident că armata rusă este incapabilă de un război modern, în mai multe cazuri pierzând batalioane întregi în câteva ore și irosind luni de pregătiri și resurse. Este pură disperare și un alt moment care țipă cu putere că Putin este total copleșit de situație. Deschide calea pentru mai multe eșecuri strategice din partea lui, ordonând Înaltului său Comandament total incompetent să execute mai multe dezastre „așa cum a fost planificat”", arată analistul militar care administrează pe Twitter un canal numit Tendar.

O analiză realizată de un canal militar ucrainean arată că Rusia a pierdut 31 de vehicule militare și toți soldați care le însoțeau în decursul a câteva ore, încercând să străpungă prin câmp deschis frontul din Vuledar.

Glorious news from SE Ukraine. "> 31 vehicles lost: Aftermath of Russian attack at Vuhledar, Donetsk Oblast. 13 Russian tanks (T-72B3s), 12 BMP-1,2 APCs, 2 MT-LBs, IMR combat engineering vehicle & others destroyed/damaged/abandoned" pic.twitter.com/y1tp18aS26 https://t.co/VrMNDZpI7R — Ed Franks (@edfranks) February 10, 2023

Which, like in Kremina and Vuhledar, ended how? Another meatgrinder, whacked chmobiks and burnt armor littering area all around. So called "independent" journalist, using only fascist ruZZian fake sources and genocidal state propaganda- you're a disgrace🙂 pic.twitter.com/qx6mR72wIU — SneakyVilniusCatFella (@CatVilnius) February 10, 2023

russian defense minister Shoigu: "Currently, combat operations in the Vuhledar area are going successfully." So true. pic.twitter.com/oCxcRRwK2l — Defense of Ukraine (@DefenceU) February 10, 2023

Cea mai recentă analiză, publicată vineri, 10 februarie, de serviciul de informații al armatei britanice confirmă dezastrul tactic din zona Vuledar și admite câștigurile teritoriale vagi ale Rusiei.

(1/4) Since 7 February 2023, Russian forces have likely made tactical gains in two key sectors. On the northern outskirts of the Donbas town of Bakhmut, Wagner Group forces have pushed 2-3km further west, controlling countryside near the M-03 main route into the town. — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 10, 2023

"Din 7 februarie 2023, forțele ruse au înregistrat probabil câștiguri tactice în două sectoare-cheie. La periferia nordică a orașului Bahmut, forțele grupului Wagner au împins rezistența ucraineană cu 2-3 kilometri mai spre vest, controlând zonele rurale din apropierea rutei principale M-03 către oraș.

Forțele ruse controlează în mod tot mai vizibil intrările nordice în Bahmut.

Spre sudul frontului, unitățile rusești au făcut progrese în jurul marginii de vest a orașului Vuledar, unde au relansat operațiunile ofensive la sfârșitul lunii ianuarie 2023.

Cu toate acestea, unitățile rusești au suferit probabil pierderi deosebit de grele în jurul Vuledar, deoarece au fost trimise în luptă unități fără experiență. Trupele ruse probabil au fugit și abandonat cel puțin 30 de vehicule blindate, în cea mai mare parte intacte, într-un singur incident, după un asalt eșuat", arată analiza britanică.

