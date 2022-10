Accident protest suferit de soldați ruși. Vehiculul blindat pe care fugeau de bombe s-a răsturnat din eroarea șoferului VIDEO

Forțele armate ucrainene au făcut public un videoclip recuperat, cel mai probabil, din hard-disk-ul camerei video a unui soldat rus mort.

Filmarea a fost înregistrată zilele trecute și surprinde un moment din retragerea dezordonată a armatei ruse din regiunea Herson.

The #Blyatskrieg continues: Russia's retreat from the Kherson region is... not going well. (Make sure you watch to the end!) pic.twitter.com/ZL74MBbb47