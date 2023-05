Ofițerii de elită ruși lichidați de Ucraina într-un singur atac. "A fost cea mai proastă zi a aviației ruse din martie 2022 încoace" VIDEO

Majoritatea piloților uciși într-o ambuscadă transfrontalieră cu rachete ucrainene împotriva aeronavelor militare rusești în regiunea Briansk, pe 13 mai, au fost identificați din conturile de pe rețelele de socializare de către jurnaliști ruși independenți.

Atacul s-a petrecut într-o bază militară de pe teritoriul Rusiei, regiunea Briansk aflându-se la aproximativ 100 de kilometri nord-est de Ucraina.

Numele militarilor care au sfârșit în atacul ucrainean au fost publicate pe canalul de Telegram „We Can Explain” (MO) în următoarea ordine:

1/ Most of the pilots killed by an apparent Ukrainian cross-border missile ambush against Russian military aircraft in the Bryansk region on 13 May have been identified from social media accounts by independent Russian journalists. ⬇️ pic.twitter.com/hfMW0X5cfk

🔺 Andrei Podvigin, din orașul Ostrov din Regiunea Pskov, membru al echipajului unuia dintre elicopterele Mi-8 doborâte. A împlinit 25 de ani în aprilie.

🔺 Denis Yakimov, din regiunea Pskov, care a servit ca operator de război electronic în brigada de aviație a armatei a 15-a din unitatea 44440. Fotografia sa a apărut printre alte imagini cu morții din baza aeriană Veretje, un alt complex lovit de proiectilele ucrainene.

🔺 Locotenentul Serghei Chigileichik, 24 de ani, a murit într-unul dintre elicopterele prăbușite. MO relatează: „Este absolvent al școlii Vyazma-Bryansk din regiunea Smolensk, unde lucrează mama lui. La 15 mai, școala a ținut o ceremonie de înmormântare în onoarea sa”.

🔺 Serghei Ignatov, 27 de ani, originar din Penza. Un prieten a povestit pentru canalul de Telegram: „Îi plăcea să zboare, chiar și a pus un avatar de cer în VK [profilul său de socializare]”. Tânărul a lucrat la școala superioară de aviație militară Syzran înainte de război.

🔺 Dmitri Osipov, 26 de ani, din Vyazma. Canalul de Telegram afirmă: „I-a supraviețuit soția în vârstă de 24 de ani. Osipov a absolvit Academia Aeriană Militară Jukovski și Gagarin din Voronezh”.

🔺 Căpitanul Maxim Savchenko, 33 de ani, inginer de zbor al unuia dintre elicopterele Mi-8 doborâte. Sursa relatează că a fost "un veteran al operațiunilor de luptă din Siria".

🔺 Sergey Tara, 34 de ani, a fost „comandantul unuia dintre Mi-8-urile doborâte”. MO spune că a servit la baza 378 de aviație din Regimentul 6 de elicoptere. A absolvit în 2011 școala superioară de piloți de aviație militară Syzran.

🔺 Viktor Khozhainov din Voronezh. A servit în Centrul de Instruire și Cercetare Militară (VUNTS) al Forțelor Aeriene Ruse înainte de război. Se spune că ar fi fost implicat în desfășurarea de atacuri împotriva țintelor civile în regiunea Harkov din Ucraina.

🔺 Mikhail Chuprakov a fost identificat drept pilotul avionului de vânătoare Su-34 doborât.

🔺 Gleb Polyakov, membru al echipajului Mi-8 doborât.

Numărul aviatorilor care au murit în doborârea a două avioane de vânătoare (Su-34, Su-35) și a două elicoptere Mi-8 nu este încă clar. Rapoartele din mass-media și de pe rețelele sociale sugerează că între 9 și 11 persoane cu înaltă calificare militare au fost eliminate în atac.

Autoritățile ruse nu au făcut încă nicio declarație cu privire la eveniment.

Potrivit canalului de Telegram, „căutarea rămășițelor a cel puțin încă unei victime este încă în curs. Una dintre surse relatează că echipele de căutare au reușit să găsească „doar mâna stângă a altui pilot”.

"Este un loc mlăștinos, ne-am uitat peste tot, am mers kilometri în direcții diferite. Ni s-a spus să căutăm uniformele, dar nu le-am găsit", a spus sursa citată.

Evenimentul misterios a fost relatat de mai multe surse militare din Rusia, dar este atent ascuns de către autorități.

Publicația Kommersant afirmă că probabil cele patru aparate făceau parte dintr-un singur grup care se pregătea să lovească Cernihiv-ul, oferind sprijin unui atac terestru. Experții ruși sugerează că aceasta a fost probabil o ambuscadă organizată de Ucraina cu rachete aer-aer.

Canalul Fighterbomber notează că aceasta este cea mai proastă zi a Forțelor Aeriene Ruse din martie 2022. Canalul Helicopter Pilot se arată stupefiat de faptul că strategii ruși au dus dispozitive de tip Mi-8MTPR-1 în apropierea frontului, numind acțiunea o „idioțenie”.

Fighterbomber says Russian MoD is still silent about the 5 planes and helis taken down on Saturday; suggests it could easily be the Friend and Foe system malfunction, since few Ukrainian systems, if any, could take down 5 vehicles in 2 minutes. Says the situation is bad in any… pic.twitter.com/ESUrurMxuO