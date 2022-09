Alco-batalioanele lui Putin. Imagini virale cu ruși sub influența alcoolului, mobilizați pentru război VIDEO

Rețelele sociale abundă cu imagini video cu ruși aflați sub influența alcoolului, care au fost mobilizați pentru războiul din Ucraina. În unele situații, rușii băuți se iau la bătaie.

Până la 300.000 de ruși cu o anumită experiență militară urmează să treacă printr-un program scurt de instrucție, înainte să fie trimiși pe front, în Ucraina. Planul de mobilizare a fost întâmpinat cu proteste violente în zeci de orașe.

Peste 1.500 de demonstranți au fost arestați, cei mai mulți la Moscova și la Sankt Petersburg. Cei care cutează să mai iasă la proteste sunt amenințați că nu vor fi trimiși la închisoare, ci direct la război, în Ucraina. Pe rețelele sociale, au circulat numeroase imagini cu protestatari trântiți la pământ, loviți și împinși în autobuze de către forțele de ordine.

The #Russian alco-battalion has been successfully completed and is ready to be sent to the front.

"As you go to the front, so you will fight," the author of the video notes. pic.twitter.com/C6rMBx1O6D