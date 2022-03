Navă estoniană capturată de armata rusă și folosită drept scut lângă Odesa. Vasul s-a scufundat, iar patru marinari sunt dispăruți

O navă de marfă deținută de Estonia s-a scufundat joi, 3 martie, lângă Odessa, după ce a fost capturată de forțele navale ruse și folosită ulterior drept scut împotriva atacurilor ucrainene de pe țărm.

Compania de securitate EOS Risk Group a scris pe Twitter că rușii au preluat controlul asupra navei în 2 martie, în largul Mării Negre, și au folosit-o drept scut. Aceștia mai transmit că în 3 martie, în jurul orei 14.00, personalul de pe nava din Estonia a fost debarcat forțat pe plute și că echipajele de salvare nu au fost capabile să ajungă.

Doi membri ai echipajului au reușit să rămână la suprafață, dar alți patru sunt dați dispăruți.

#maritime incident [Sinking Vessel] 15nm SE of #Odessa, #Ukraine.

MV Helt reportedly abandoning ship off Odessa, after #RFN used as shield to protect amphibious landing.