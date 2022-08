Rus nemulțumit că nu a fost servit la un fast food din Letonia în limba rusă. Mulți reclamă o atitudine ostilă în străinătate VIDEO

Cetăţenii ruşi se plâng că după atacul armatei lui Putin asupra Ucrainei, atitudinea faţă de ei s-a schimbat dramatic peste hotare. Rușii revoltați postează videoclipuri pe rețelele de socializare despre cum sunt tratași în străinătate.

Unora nu le place că li se vorbește deschis despre crimele de război din Ucraina pe străzile din Turcia.

Două rusoaice au ajuns în stațiune, dar au rămas supărate și „și-au pierdut pofta de a călători”.

„Este foarte trist că rușii de rând suferă din cauza acestei situații”, au spus turistele.

Un altul a fost revoltat că nu a fost servit în limba rusă la Riga.

În opinia sa, în toate țările străine ar trebui să fie cunoascută limba rusă și să servească turiștii din Federația Rusă vorbindu-se în ea.

„În restaurantul McDonald's de lângă centrul comercial Origo, au refuzat să mă asculte și să mă servească pentru că am început să fac o comandă în limba rusă. După ce am stat la coadă 40 de minute, am fost complet șocat. Când am început să lămuresc situația și am cerut să fim serviți, angajatul aproape că m-a lovit la mâna cu ușa. După aceea, iubita mea a început să facă o comandă, dar nici nu au vrut să o servească din același motiv”, a spus rusul nemulțumit.

Presa a relatat că mai mulți polonezi au bătut un grup de turişti ruși într-un hotel din Alanya, după o dispută privind invazia rusă a Ucrainei.

