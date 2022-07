Cărțile poștale primite de turiștii ruși aflați în Turcia. Ucrainenii le mulțumesc ironic pentru finanțarea dronelor Bayraktar

Turcia a rămas una dintre destinațiile preferate de turiștii ruși, în condițiile în care această țară a păstrat relațiile de colaborare cu Rusia.

În fiecare an, sute de mii de ruși își petrec concediile în stațiunile turcești de la Marea Mediterană. Totuși, în 2022, concediile rușilor sunt puțin diferite față de anii anteriori, ca urmare a invaziei din Ucraina.

Mulți dintre ruși s-au plâns au găsit cărți poștale adresate lor în stațiunile din Turcia prin care sunt informați că finanțează, prin taxele pe care le plătesc, producția de drone Bayraktar pentru Ucraina.

„Mulțumiri din partea poporului ucrainean pentru finanțarea producției dronelor Bayraktar. În fond, taxe plătite prin recreația voastră vor merge de asemenea la producția dronelor turcești care vor fi transferate Forțelor Aeriene ale Ucrainei”, arată textul pliantului.

#Russian tourists complain that they have found postcards addressed to them at #Turkish resorts.

They inform that they are financing the production of #Bayraktars for #Ukraine with taxes. pic.twitter.com/jXinNJf5h5