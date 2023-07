Zeci de ruși și comandantul lor au fost uciși în orașul ucrainean ocupat Tokmak. Kievul a lovit o uzină siderurgică din localitate

Până la 200 de soldaţi ruşi şi comandantul oraşului ucrainean ocupat Tokmak au fost ucişi într-un atac recent asupra unei baze ruseşti, a declarat joi un oficial ucrainean, în timp ce un comandant militar a spus că Ucraina îşi fortifică în mod constant graniţa de nord cu Belarus şi Rusia şi îi încurajează pe civilii din unele regiuni din apropierea graniţei să plece în locuri mai sigure, relatează CNN.

"Forţele noastre de apărare au acţionat cu succes asupra poziţiilor ocupanţilor din Tokmak", a declarat pe Telegram Ivan Fedorov, primarul ucrainean al oraşului ocupat Melitopol din sudul Ucrainei.

Fedorov se află în teritoriul controlat de Ucraina, dar susţine că rapoartele serviciilor de informaţii arată că o bază rusă de la o uzină siderurgică din oraş a fost lovită.

Nu există nicio modalitate de a confirma afirmaţiile şi nu există în prezent nicio dovadă vizuală a unui atac asupra uzinei, precizează CNN. Cu toate acestea, un cont pro-rus de pe o reţea socială a afirmat marţi că "forţele armate ucrainene au bombardat masiv Tokmak. Preliminar, au fost înregistrate şase lovituri".

❗Night of July 11, 2023 at the #Kovalsko Stamping station #Tokmak orcs were hit by 🇺🇦storm.

Ads

More than 200 💀💀 pic.twitter.com/15W3JoZwHn