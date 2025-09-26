Putin îl ajută pe Xi Jinping să pregătească invazia Taiwanului. Rușii învață chinezii să facă desanturi aeriene, deși ultimele operațiuni aeropurtate rusești au eșuat lamentabil

Rusia își folosește experiența pe câmpul de luptă pentru a oferi unităților aeropurtate chineze antrenamentul și cunoștințele tehnice necesare pentru a efectua operațiuni extrem de rapide.

Rusia a fost de acord să echipeze și să antreneze un batalion aeropurtat chinez și să își împărtășească expertiza în parașutarea de vehicule blindate, despre care analiștii spun că ar putea spori capacitatea Beijingului de a cuceri Taiwanul, conform documentelor recent obținute care arată cooperarea militară tot mai profundă dintre cele două națiuni, scrie The Washington Post.

Acordurile permit Beijingului să acceseze instruire și tehnologie într-unul dintre puținele domenii în care capacitățile Rusiei încă le depășesc pe cele ale armatei chineze: trupele aeropurtate rusești, mai experimentate, au declarat analiștii militari.

Moscova a devenit din ce în ce mai dependentă de China pentru articole cu dublă utilizare, menite să-și susțină industria militară afectată de sancțiuni și să-și susțină războiul din Ucraina, dar acordurile arată cum Beijingul valorifică simultan expertiza partenerului său pe câmpul de luptă pentru a promova eforturile liderului chinez Xi Jinping de a construi o armată modernă cu capabilități care să le egaleze sau să le depășească pe cele ale Statelor Unite.

Acordurile sunt un exemplu al celor două armate care depășesc exercițiile comune simbolice și declarațiile publice pentru a dezvolta sisteme interoperabile și experiență de luptă comună în zone pe care China le consideră critice pentru câștigarea bătăliei asupra Taiwanului, insula autonomă cu 23 de milioane de locuitori, pe care Beijingul o revendică drept teritoriu al său.

Documentele — ale căror detalii au fost verificate independent de Royal United Services Institute, un think tank britanic — par să demonstreze alianța tot mai profundă dintre Moscova și Beijing, în timp ce Rusia încearcă să creeze o nouă ordine globală pentru a contracara Occidentul și a perturba status quo-ul.

Nivelul complex de cooperare dintre Rusia și China subliniază, de asemenea, o slăbiciune a eforturilor Pentagonului de a devia resursele de la apărarea Ucrainei și a Europei și de a se concentra în schimb pe contracararea Chinei în regiunea Asia-Pacific, au declarat analiștii.

„Este un exemplu foarte bun al modului în care rușii au devenit un facilitator pentru chinezi”, ceea ce face ca provocările de securitate ale celor două țări să fie aproape imposibil de separat, a declarat Jack Watling, cercetător senior pentru Război Terestru la RUSI.

Într-un viitor război pentru Taiwan, aprovizionarea Moscovei cu petrol, gaze și alte resurse naturale - și marea sa industrie de apărare - ar putea deveni „o rezervă strategică pentru China”, a adăugat Watling, coautor al unui raport publicat vineri, 26 septembrie, de RUSI pe baza documentelor.

Acordurile

Documentul de 800 de pagini — obținut de grupul activist Black Moon și analizat de The Washington Post — arată că Rusia a fost de acord, în octombrie 2024, să vândă Forțelor Aeriene ale Armatei Populare de Eliberare 37 de vehicule amfibii ușoare BMD-4M, 11 tunuri antitanc autopropulsate Sprut-SDM1 și 11 transportoare blindate de trupe BTR-MDM.

Principalul contract de furnizare de echipamente — care avea o valoare provizorie de 584 de milioane de dolari înainte de finalizare — a inclus și transferul mai multor vehicule de comandă și observare și sisteme de parașute cu scop special, concepute pentru lansarea de încărcături grele de la altitudini mari. Blindatele în cauză sunt făcute special pentru trupele aeropurtate.

Documente suplimentare din arhivă arată mai multe runde de negocieri, inclusiv o întâlnire la Beijing din aprilie 2024, în cadrul căreia partea chineză a solicitat Moscovei să accelereze termenul de livrare pentru anumite vehicule, să includă documentația tehnică completă și să adapteze armamentul pentru a-l face compatibil cu software-ul, sistemele electronice, radio și de navigație chinezești.

Documente separate au prezentat programe de instruire pentru parașutiștii chinezi în utilizarea în luptă a armamentului - și a sistemelor avansate de comandă și control utilizate pentru a dirija operațiunile - de către specialiști ruși în Rusia și ulterior în China.

În raportul său despre acorduri, publicat vineri, RUSI a declarat că antrenamentul și transferurile descrise în dosare ar oferi forțelor aeriene chineze „o capacitate extinsă de manevră aeriană”, care oferă „opțiuni ofensive împotriva Taiwanului, Filipinelor și altor state insulare din regiune”.

Kremlinul nu a răspuns la o solicitare de comentarii cu privire la acord. În mod similar, nici Ministerul Apărării din China, nici contractorii de apărare de stat implicați în acorduri nu au răspuns la solicitările de comentarii.

Deși China a refuzat până acum să furnizeze echipamente militare la scară largă pentru efortul de război al Rusiei, cele două țări au continuat să celebreze un parteneriat strâns de securitate pe care ambele îl consideră important pentru contracararea SUA și a aliaților săi.

„Cooperarea militară dintre China și Rusia depășește cu mult ceea ce a fost recunoscut public”, a declarat un oficial de securitate taiwanez, comentând acordurile Rusia-China.

Taiwan a urmărit furnizarea de către Rusia a unui sistem avansat de comandă a parașutiștilor către China, iar armata sa este pregătită să răspundă eficient, a spus oficialul, vorbind sub condiția anonimatului pentru a discuta evaluările de securitate internă.

Rămâne de văzut cât vrea China să învețe lecții de la țara care a organizat desantul aerian de la aeroportul Hostomel. Operațiunea a avut loc în primele ore la invaziei rusești asupra Ucraina. Parașutiștii ruși din VDV, trupe de elită ale forțelor armate, au fost lăsați fără sprijin și au fost nimiciți în mod categoric de apărătorii ucraineni. Unii nici nu au ajuns la sol pentru că avioanele și elicopterele care îi transportau au fost doborâte în zbor de antiaeriana ucraineană, pe care generalii ruși o credeau distrusă. Eșecul de a ocupa aeroportul Hostomel, aflat la mică distanță de centrul Kievului, a eliminat șansa ca planul rusesc a unei victorii „în trei zile” să fie îndeplinit.

