Putin e diabolic, a pus mâna pe o hartă secretă: Cea mai mare putere militară a Europei, în pericol VIDEO

Invazia Moscovei din Ucraina continuă fără încetare de peste 1.300 de zile, în ciuda pierderilor de un milion de militari pe frontul de luptă. Însă Putin este diabolic și se uită dincolo de Kiev, el a pus mâna pe o hartă secretă a cablurilor submarine din apele teritoriale din Marea Britanie. Cea mai mare putere militară a Europei se află în pericol, Rusia putând sabota și distruge aceste cabluri.

Rusia are o „hartă destul de bună” a rețelei cruciale de cabluri submarine din Marea Britanie, au avertizat experții - ceea ce ar putea să-i prezinte lui Vladimir Putin o „zonă vulnerabilă” la atacuri. Deși separate de 32 de kilometri de apă, o rețea de cabluri și conducte leagă totuși Marea Britanie de Europa, potrivit Sky News.

Aceste linii transportă comunicații civile și militare critice, electricitate și gaze - lucruri care stau la baza structurii societății noastre. Dar este dificil să supraveghezi constant sute de kilometri de cabluri submarine, ceea ce le face vulnerabile la sabotaj.

După ce deteriorarea cablurilor submarine din Marea Roșie a provocat întreruperi ale internetului în Asia și Orientul Mijlociu, experții analizează ce sunt cablurile submarine și ce ar putea însemna deteriorarea unuia sau mai multora dintre ele - accidentală sau de altă natură - pentru Marea Britanie.

O navă „spion” rusească s-a aflat în apele englezești. Când nava de cercetare Yantar a navigat prin Canalul Mânecii la începutul acestui an, a fost urmărită îndeaproape de HMS Somerset.

La prima vedere, ar putea părea ciudat ca o navă de război a Marinei Regale să fie avizată să urmărească o navă civilă. Dar Marea Britanie nu crede că Yantar este o navă civilă, ci crede că este folosită pentru supravegherea rusească.

Secretarul Apărării, John Healey, a precizat acest lucru în parlament, spunând: „Permiteți-mi să fiu clar, aceasta este o navă spion rusească folosită pentru colectarea de informații și cartografierea infrastructurii subacvatice critice a Marii Britanii.”

Tranzacții financiare de 10 trilioane de dolari prin cablurile submarine

Ce sunt cablurile submarine? Există aproximativ 60 de seturi de cabluri submarine care pornesc din Marea Britanie, a declarat Dr. Sidharth Kaushal, expert în tehnologie maritimă. Sunt destul de late, spune el, și de obicei învelite într-o teacă metalică. Mai aproape de țărm, acestea sunt adesea îngropate sub beton pentru a fi protejate suplimentar. Există, de asemenea, conducte care transportă gaze de pe continent.

Unele cabluri se află în ape relativ puțin adânci și sunt relativ ușor de reparat - acestea sunt adesea deteriorate neintenționat de activitatea comercială - în timp ce altele se află în ape mai adânci și necesită echipamente specializate pentru a fi reparate dacă apare o problemă.

Un raport recent al think tank-ului IISS (Institutul Internațional pentru Studii Strategice) a evidențiat măsura în care economiile europene și globale se bazează pe acestea. „Cablurile transmit aproximativ 95% din fluxurile globale de date și susțin tranzacții financiare estimate la 10 trilioane de dolari în fiecare zi”, se arată în raport.

Experții cred că Rusia a petrecut în ultimii ani cartografiind în mod secret cablurile submarine din Occident - unele dintre ele fiind militare și ale căror locații nu sunt cunoscute publicului. „Am observat o creștere a activității de supraveghere rusească”, a declarat expertul think tank-ului RUSI, dr. Kaushal.

Comisia pentru Strategia de Securitate Națională a Parlamentului britanic a lansat o anchetă privind cablurile submarine la începutul acestui an. Aceasta examinează cât de bine este capabilă Marea Britanie să-și apere infrastructura submarină - și cât de rezistentă ar fi națiunea în cazul unei întreruperi majore și prelungite a conexiunii noastre la internet.

„Rețeaua noastră de cablu de internet pare o parte din ce în ce mai vulnerabilă”, a declarat președintele Matt Western, membru al Parlamentului, la începutul anchetei.

