Uriașul exercițiu militar Rusia - Belarus poate avea „răsturnări de situație neașteptate”, avertizează șeful armatei din Finlanda, care are peste 1000 de kilometri de graniță cu Rusia

Autor: Mihai Diac
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 00:00
Rusia a lansat o rachetă hipersonică Zircon în timpul exerciţiilor militare Zapad din Marea Barents - FOTO X/@Trollstoy88

Actualul exercițiu militar Zapad ("Vest", în limba rusă), pe care Rusia îl desfășoară pe teritoriul Republicii Belarus, împreună cu armata țării gazdă, poate avea „răsturnări de situație neașteptate”, a avertizat generalul Janne Jaakkola, care deține funcția de șef al Apărării (șeful Statului Major al Apărării) în Finlanda.

După cum se știe, Finlanda este unul dintre cei mai noi membri NATO, intrată în Alianță după ce Rusia a atacat Ucraina. Finlanda are o graniță terestră cu Rusia de 1300 de kilometri lungime.

Ediția precedentă a exercițiului Zapad a avut loc în anul 2021, iar acum se desfășoară Zapad 2025.

„Ne amintim bine cum exercițiile Zapad-21 au fost folosite ca bază pentru pregătirea războiului din Ucraina: după încheierea manevrelor, unitățile au rămas pe terenurile de antrenament”, a spus generalul Jaakkola, citat de Digi 24 la data de 15 septembrie 2025. Generalul finlandez a avertizat că asemenea desfășurări de forțe ale Rusiei pot fi însoțite de „răsturnări de situație neașteptate”.

Exercițiul Zapad 2025 a început la sfârșitul săptămânii trecute. Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat că acțiunile se desfășoară pe teritoriul Rusiei și Belarusului, precum și în Marea Baltică și Marea Barents, în perioada 12-16 septembrie 2025.

Drept urmare, Polonia și-a închis complet granița cu Belarus în seara zilei de 11 septembrie 2025, această decizie fiind luată chiar înainte de incursiunea celor 19 drone rusești în spațiul aerian polonez. Tot la 11 septembrie, Parlamentul Letoniei a votat închiderea completă a granițelor țării cu Rusia și Belarus pe durata exercițiului Zapad.

Președintele României, Nicușor Dan, a recunoscut că România nu știe ce se află la bordul dronei rusești care s-a aflat timp de 50 de minute în spațiul aerian al României și pe care...
România va avea o colaborare cu Ucraina în privința producerii de drone militare, iar pe baza acestei colaborări, "România are șansa să devină un hub regional pentru producția de drone și...
