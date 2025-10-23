China și India suspendă achizițiile de petrol rusesc, după ce SUA au impus sancțiuni asupra celor mai mari companii rusești din acest domeniu

Companiile petroliere de stat din China au suspendat achizițiile de petrol rusesc, imediat după ce Statele Unite au anunțat sancțiuni asupra acestui sector economic, extrem de important, al Federației Ruse.

Companiile PetroChina, Sinopec, CNOOC și Zhenhua Oil au luat, cel puțin pe termen scurt, decizia de a nu achiziționa petrol rusesc transportat maritim, anunță agenția Reuters la data de 23 octombrie 2025. Până acum, China importa aproximativ 1,4 milioane de barili de petrol rusesc pe zi.

Statele Unite au impus sancțiuni asupra Rosneft și Lukoil, care sunt principalele companii petroliere din Rusia.

Pe de altă parte, rafinăriile din India - cel mai mare cumpărător de petrol rusesc - ar urma să-și reducă drastic importurile de țiței din Rusia, în schimbul unei reduceri a tarifelor de import, în SUA, pentru produsele din India.

O reducere bruscă a cererii de petrol din partea Chinei și Indiei va afecta grav veniturile din petrol ale Rusiei. Pe de altă parte, aceste măsuri vor genera și o creștere a prețurilor pe piața mondială.

Ads

În paralel, în dimineața de 23 octombrie, Uniunea Europeană a anunțat că a adoptat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse, ca urmare a războiului purtat de Rusia în Ucraina.

Regimul de la Kremlin a reacționat vehement după ce Statele Unite au anunțat sancțiunile în domeniul petrolier. Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate de la Moscova, a declarat că Statele Unite sunt dușmanul Rusiei.

Ads