China și India suspendă achizițiile de petrol rusesc, după ce SUA au impus sancțiuni asupra celor mai mari companii rusești din acest domeniu

Autor: Mihai Diac
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 20:02
209 citiri
China și India suspendă achizițiile de petrol rusesc, după ce SUA au impus sancțiuni asupra celor mai mari companii rusești din acest domeniu
Conductă de petrol - FOTO Unsplash

Companiile petroliere de stat din China au suspendat achizițiile de petrol rusesc, imediat după ce Statele Unite au anunțat sancțiuni asupra acestui sector economic, extrem de important, al Federației Ruse.

Companiile PetroChina, Sinopec, CNOOC și Zhenhua Oil au luat, cel puțin pe termen scurt, decizia de a nu achiziționa petrol rusesc transportat maritim, anunță agenția Reuters la data de 23 octombrie 2025. Până acum, China importa aproximativ 1,4 milioane de barili de petrol rusesc pe zi.

Statele Unite au impus sancțiuni asupra Rosneft și Lukoil, care sunt principalele companii petroliere din Rusia.

Pe de altă parte, rafinăriile din India - cel mai mare cumpărător de petrol rusesc - ar urma să-și reducă drastic importurile de țiței din Rusia, în schimbul unei reduceri a tarifelor de import, în SUA, pentru produsele din India.

O reducere bruscă a cererii de petrol din partea Chinei și Indiei va afecta grav veniturile din petrol ale Rusiei. Pe de altă parte, aceste măsuri vor genera și o creștere a prețurilor pe piața mondială.

În paralel, în dimineața de 23 octombrie, Uniunea Europeană a anunțat că a adoptat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse, ca urmare a războiului purtat de Rusia în Ucraina.

Regimul de la Kremlin a reacționat vehement după ce Statele Unite au anunțat sancțiunile în domeniul petrolier. Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate de la Moscova, a declarat că Statele Unite sunt dușmanul Rusiei.

De ce întârzie Putin să accepte un acord de pace. Vrea să lase timp armatei ruse să cucerească încă două orașe
De ce întârzie Putin să accepte un acord de pace. Vrea să lase timp armatei ruse să cucerească încă două orașe
Rusia consideră că oprirea luptelor, în acest moment, ar avantaja Ucraina, iar Kremlinul își menține obiectivul de a obține controlul total asupra unor orașe strategice din Ucraina. Din...
Explozie catastrofală la o fabrică de muniție din Rusia. Zece morți, cinci răniți și 12 persoane dispărute VIDEO
Explozie catastrofală la o fabrică de muniție din Rusia. Zece morți, cinci răniți și 12 persoane dispărute VIDEO
Cel puţin zece persoane au fost ucise, iar alte 12 au fost date dispărute într-o explozie la o fabrică, în centrul Rusiei, miercuri, 23 octombrie. Anunțul a fost transmis de guvernatorul...
#rusia china petrol, #sanctiuni SUA Rusia, #Lukoil, #Rosneft, #petrol rusesc, #petrol Rusia China, #razboi Rusia Ucraina , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
L-au prins! Cine este barbatul care a ucis un sofer de autocar: "A fost cea mai ascutita"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Era langa sotia lui, dar nu a ezitat: i-a dat mesaj barbatului cu 14 ani mai tanar: "Scrie-mi daca vrei"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Numerele câștigătoare la extragerea Loto de joi, 23 octombrie. Premii uriașe puse în joc
  2. China și India suspendă achizițiile de petrol rusesc, după ce SUA au impus sancțiuni asupra celor mai mari companii rusești din acest domeniu
  3. Ministrul Muncii a dezvăluit care este cea mai mare pensie de magistrat în plată. "Cifrele astea sunt enorme. E injust"
  4. De ce întârzie Putin să accepte un acord de pace. Vrea să lase timp armatei ruse să cucerească încă două orașe
  5. Studiu amplu: bărbații pierd volum cerebral mai rapid decât femeile. Creierul feminin pare mai rezistent la îmbătrânire
  6. De ce este periculos să te transferi pe un loc liber într-un avion. Explicația unui pilot
  7. Au apărut imaginile înfiorătoare cu crima comisă de Emil Gânj. Căutat de peste 3 luni de autorități, criminalul din Mureș este de negăsit VIDEO
  8. Germania avertizează: „Zidul de drone” nu va opri Rusia
  9. Remus Truică poate scăpa de condamnarea de 7 ani de închisoare. ICCJ deschide posibilitatea revizuirii sentinței
  10. Legătura dintre Sorin Grindeanu și unul dintre șefii Hidroelectrica, acuzat de DNA că ar fi primit mită sejururi de lux. "Este finul meu de căsătorie"