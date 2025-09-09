Putin și Xi Jinping au dat mâna pe ascuns pentru o mare afacere: Va fi păcălit Trump din nou de Rusia?

Vizita liderului de la Kremlin în China a confirmat faptul că Putin și Xi Jinping au dat mâna pe ascuns pentru o mare afacere între cele două țări, strategie văzută de experți ca un test pentru Donald Trump. Rusia a început să livreze gaze naturale lichefiate Chinei de la proiectul LNG 2 (sancționat de SUA) din peninsula Gydan, aflat în Siberia de Vest, prin ruta arctică, a treia navă fiind așteptată chiar luni, 8 septembrie 2025. Va fi păcălit din nou Trump de către Rusia?

China pare să pună la punct un sistem de import regulat de gaze naturale lichefiate dintr-un proiect rusesc sancționat de SUA, o mișcare care va proba disponibilitatea administrației Trump de a penaliza Beijingul în eforturile sale de a reduce veniturile Moscovei din energie, potrivit Bloomberg.

După ce a preluat primul export internațional din proiectul Arctic LNG 2 din Rusia la sfârșitul lunii august, China acceptă acum mai mult GNL rusesc inclus pe lista neagră și a desemnat terminalul Beihai din sudul Chinei pentru a accepta transporturi, potrivit unor persoane care au cunoștințe despre această chestiune.

Alegând un singur port cu expunere internațională limitată, Beijingul ar trebui să își poată izola sectorul gazier de represalii. De asemenea, se fac achiziții prin intermediul unei companii puțin cunoscute pentru a ascunde utilizatorul final real, au spus persoanele, sub protecția anonimatului, deoarece problema este sensibilă.

Între timp, importatorii chinezi, inclusiv compania de stat Cnooc, își deviază livrările regulate de la Beihai pentru a evita să fie conectați cu comerțul și să intre în conflict cu SUA, cel mai mare exportator de GNL din lume, au declarat sursele. Mai mulți comercianți străini evită portul din același motiv, au adăugat acestea.

Prima încărcătură a Chinei de la Arctic LNG 2 a venit înainte de întâlnirea președintelui rus Vladimir Putin cu omologul său chinez și, prin urmare, a fost în mare parte văzută ca un gest simbolic.

Prin continuarea acceptării livrărilor, Beijingul trimite un semnal mai puternic și amenință, de asemenea, să fie prins în eforturile Washingtonului de a pune presiune pe Moscova în legătură cu războiul din Ucraina.

În timp ce administrația Trump a criticat India pentru comerțul său cu petrol cu Moscova, Beijingul a scăpat până acum de critici similare sau de sancțiuni economice. O a treia livrare de combustibil din proiectul Arctic LNG 2 urmează să aterizeze în sudul Chinei chiar luni, conform datelor de urmărire a navelor compilate de sursa citată. Cel puțin alte patru nave sunt, de asemenea, pe drum, arată datele.

Casa Albă nu a comentat nimic de transporturile Rusiei

Proiectul rusesc a întâmpinat dificultăți în a găsi cumpărători de când a fost aprobat de administrația fostului președinte Joe Biden în 2023, o măsură care viza sufocarea veniturilor Rusiei din exporturile de energie. Instalația a început să transporte GNL anul trecut prin intermediul unor nave din ”flota din umbră”, dar a reușit să livreze GNL într-un port străin doar cu transportul către China.

Casa Albă a lui Trump nu a comentat oficial transporturile. Acest lucru este în contrast puternic cu administrația Biden, care a sancționat rapid companiile și navele care păreau să ajute la exportul de combustibil din Arctic LNG 2. Companiile chineze au fost mult timp precaute în ceea ce privește poziția SUA, deoarece multe au contracte pe termen lung de la instalații de export americane.

Anterior, Reuters anunțase că un alt petrolier care transporta gaze naturale lichefiate din proiectul rusesc Arctic LNG 2 a acostat într-un port chinezesc, conform datelor de urmărire a navelor, la câteva zile după ce președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit cu liderul Chinei, Xi Jinping, la Beijing.

Datele de urmărire LSEG au indicat că petrolierul rusesc Voskhod LNG era ancorat la un terminal LNG din portul Tieshan, din provincia Guangxi, din sud-vestul Chinei. Nava petrolieră sub pavilion rusesc, cu o încărcătură de 150.000 de metri cubi de LNG, a fost încărcată la instalația Arctic LNG 2 din Gydan, în nordul Siberiei, pe 19 iulie, conform datelor LSEG.

Încărcătura este a doua din cadrul proiectului aprobat care acostează în China, după ce petrolierul Arctic Mulan a ajuns la terminalul LNG Beihai la sfârșitul lunii august. Încărcătura Arctic Mulan a fost prima din LNG 2 Siberia care a ajuns la un utilizator final de la punerea sa în funcțiune anul trecut.

Proiectul Arctic a început producția în decembrie 2023, dar este în întârziere în furnizarea de încărcături de gaz, din cauza lipsei de nave speciale de transport care să circule pe ruta arctică și a sancțiunilor occidentale contra Rusiei.

