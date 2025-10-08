Putin primește o grea lovitură de la cel mai bun prieten președinte: Proiectul Rusiei de miliarde e în fundătură

După începerea invaziei Moscovei din Ucraina pe 24 februarie 2022, Oocidentul a alungat Rusia de pe piața de energie din Europa, impunând mai multe pachete de sancținui. Iar acum Vladimir Putin primește o grea lovitură de la cel mai bun prieten președinte, Xi Jinping, după ce s-a anunțat că proiectul de miliarde al Rusiei e în fundătură. Acesta s-ar putea realiza în totalitate de-abia în 2034-2035.

Acordul privind conducta denumită Power of Siberia 2 dintre Rusia și China ar putea dura un deceniu pentru a stimula exporturile, dar termenii cheie ai înțelegerii dintre Putin și Xi Jinping sunt încă nerezolvați, potrivit Reuters.

Acordul Power of Siberia 2 a fost semnat, dar detaliile cele mai importante ale acestuia rămân neclarificate. Nu se așteaptă ca jumătate din capacitate să se producă înainte de 2034–2035.

Rusia, care a anunțat recent progrese în discuțiile cu Beijingul privind o nouă conductă, va avea nevoie de cel puțin un deceniu pentru a crește semnificativ exporturile de gaze naturale către China ca urmare a acestui acord, au declarat surse din industrie pentru Reuters.

Alexei Miller, CEO al corporației rusești de gaze Gazprom, a declarat că a fost semnat un „memorandum obligatoriu din punct de vedere juridic” privind construcția conductei Power of Siberia 2 în timpul vizitei președintelui Vladimir Putin în China luna trecută (în foto, Putin și Alexei Miller).

Această evoluție subliniază eforturile Moscovei de a-și reorienta vastele rezerve de gaze către Asia după prăbușirea comerțului său cu energie cu Europa - cândva cea mai mare piață a sa - din cauza sancțiunilor occidentale impuse după invazia Rusiei în Ucraina în 2022. Cronologia lucrărilor la conductă nu a fost raportată anterior. Termenii cheie ai acordului dintre cei doi președinți, privind conducta Power Siberia 2 nu sunt încă rezolvați.

Conducta propusă, care ar urma să traverseze Mongolia, se așteaptă să livreze anual până la 50 de miliarde de metri cubi (bcm) de gaze din regiunea arctică Yamal - comparabil cu conducta Nord Stream avariată către Germania.

Conducta Power Siberia 2 ar putea fi gata după 2030

Cu toate acestea, elementele cheie ale acordului - inclusiv prețurile, termenii investiției și calendarul începerii livrărilor - rămân nerezolvate după ani de negocieri. Două surse din industrie au declarat că, chiar dacă acordul ar fi finalizat anul viitor, ar fi nevoie de aproximativ cinci ani pentru finalizarea conductei și începerea livrărilor și alți cinci pentru creșterea aprovizionării.

O persoană familiarizată cu situația a declarat că Gazprom nu se aștepta ca conducta Power of Siberia 2 să atingă jumătate din capacitatea sa înainte de 2034-2035, dacă livrările încep după 2031. Analiștii de la Institutul Oxford pentru Studii Energetice au considerat, de asemenea, că este un scenariu probabil.

„Un acord final până la sfârșitul anului 2026 ar putea duce, în mod fezabil, la prima furnizare până la sfârșitul anului 2030 sau 2031 și la o parte substanțială a creșterii producției realizată până la 1 ianuarie 2035”, au precizat aceștia într-un raport de luna trecută.

Rusia a început să pompeze gaze din Siberia de Est către China la sfârșitul anului 2019 prin conducta Power of Siberia 1, despre care se așteaptă să atingă capacitatea planificată de 38 miliarde de metri cubi în acest an.

În timpul recentei vizite a lui Putin de luna trecută, s-a convenit asupra unei cantități suplimentare de 6 miliarde de metri cubi prin această rută. Separat, China a fost de acord să importe din Rusia încă 2 miliarde de metri cubi anual prin ruta Orientului Îndepărtat de pe insula Sahalin din Pacific, exporturile urmând să înceapă în 2027 și să ajungă la 12 miliarde de metri cubi pe an ulterior.

China are numeroase surse de gaze, inclusiv gaze naturale lichefiate maritime, precum și aprovizionare prin conducte din Turkmenistan, Rusia acoperind acum aproximativ 22% din importurile sale de gaze în 2024.

