Ministra de Externe a Coreei de Nord a fost primită la Kremlin. Ce mesaj i-a transmis Putin lui Kim Jong Un

Autor: Mihai Diac
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 18:41
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a primit-o luni la Moscova pe șefa diplomației nord-coreene, Choe Son Hui, a anunțat Kremlinul, care a subliniat parteneriatul apropiat dintre cele două țări, informează dpa și AFP.

Au fost date publicității fotografii de la întrevedere, alături de un scurt comunicat în care se spune că Putin i-a transmis salutări cordiale liderului nord-coreean Kim Jong Un.

Vladimir Putin a declarat că relațiile dintre Moscova și Phenian se dezvoltă 'cum este prevăzut'. Putin a revenit și asupra întrevederii sale avute în septembrie, în China, cu liderul nord-coreean.

'La Beijing, noi am vorbit în detalii despre relațiile (dintre țările) noastre, despre perspectivele noastre de dezvoltare. Totul evoluează cum este prevăzut. Transmiteți-i cele mai cordiale salutări din partea mea', i-a spus Putin șefei diplomației nord-coreene.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin în septembrie, la Beijing, în marja paradei care a marcat 80 de ani de la sfârșitului celui de-Al Doilea Război Mondial.

Luni, Cheo a avut de asemenea o întrevedere cu omologul său rus Serghei Lavrov, care, potrivit Ministerului de Externe rus, a mulțumit încă o dată Phenianului pentru sprijinul său acordat Rusiei în lupta sa împotriva Ucrainei.

Relațiile dintre Phenian și Moscova s-au consolidat considerabil de la invazia rusă din Ucraina în 2022, Coreea de Nord sprijinind efortul de război al aliatului său.

Phenianul a furnizat mii de soldați Rusiei pentru a o ajuta să respingă, între sfârșitul anului 2024 și primăvara anului 2025, trupele ucrainene care ocupaseră o mică parte a regiunii ruse Kursk.

Phenianul furnizează, de asemenea, Rusiei arme și muniții, potrivit Coreei de Sud, care suspectează că Moscova transferă în schimb aliatului său tehnologie militară sensibilă.

