De Ziua Eliberării Coreei, Putin îi mulțumește lui Kim Jong Un pentru trupele „eroice” care au luptat pentru „eliberarea Kursk de ocupanții ucraineni”

Vladimir Putin i-a trimis o scrisoare de mulțumire lui Kim Jong Un FOTO Hepta

De Ziua Națională a Eliberării Coreei, care sărbătorește ieșirea peninsulei de sub ocupația japoneză, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, i-a trimis lui Kim Jong Un o scrisoare de mulțumire pentru ajutorul acordat în războiul din Ucraina, vineri, 15 august. El a numit trupele din Coreea de Nord care au luptat pe frontul ucrainean „eroice” și le-a mulțumit pentru „eliberarea teritoriului regiunii Kursk de ocupanții ucraineni”.

Președintele rus Vladimir Putin aclamă trupele nord-coreene care luptă pe front în Ucraina drept „eroice” într-o scrisoare adresată dictatorului Kim Jong Un, potrivit presei nord-coreene de stat, relatează AFP. El amintește că unități ale Armatei Roșii și coreene au luptat împreună pentru a pune capăt ocupației japoneze a peninsulei.

„Legăturile de prietenie militantă, de bunăvoință și de întrajutorare care s-au consolidat în timpul războiului în urmă cu mult timp rămân încă solide și fiabile azi”, afirmă Vladimir Putin în această scrisoare publicată de presa de stat nord-coreeană.

„Acest lucru a fost deplin dovedit prin participarea eroică a militarilor RPDC (sigla numelui oficial al Nordului, Republica Populară Democratică Coreeană) la eliberarea teritoriului regiunii Kursk de ocupanții ucraineni”, scrie el, potrivit agenției oficiale nord-coreene de presă KCNA.

Ads

„Poporul rus va păstra mereu amintirea curajului lor și sacrificiului lor”, scrie el.

Rusia și Coreea de Nord, parteneri pentru o ordine mondială „dreaptă”

Liderul de la Kremlin mai scrie că cele două țări vor continua „să acționeze împreună și să-și apere eficient suveranitatea, aducând o contribuție semnificativă la stabilirea unei ordini mondiale drepte și multipolare”.

Rusia și Coreea de Nord și-au consolidat recent legăturile.

Ele au semnat un pact de apărare reciprocă anul trecut, în timpul unei vizite a lui Vladimir Putin în această țară.

În aprilie, Coreea de Nord a confirmat pentru prima oară că a desfășurat un contingent de militari pe linia frontului în Ucraina, alături de trupe ruse.

Ads