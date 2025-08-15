De Ziua Eliberării Coreei, Putin îi mulțumește lui Kim Jong Un pentru trupele „eroice” care au luptat pentru „eliberarea Kursk de ocupanții ucraineni”

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 15 August 2025, ora 18:19
78 citiri
De Ziua Eliberării Coreei, Putin îi mulțumește lui Kim Jong Un pentru trupele „eroice” care au luptat pentru „eliberarea Kursk de ocupanții ucraineni”
Vladimir Putin i-a trimis o scrisoare de mulțumire lui Kim Jong Un FOTO Hepta

De Ziua Națională a Eliberării Coreei, care sărbătorește ieșirea peninsulei de sub ocupația japoneză, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, i-a trimis lui Kim Jong Un o scrisoare de mulțumire pentru ajutorul acordat în războiul din Ucraina, vineri, 15 august. El a numit trupele din Coreea de Nord care au luptat pe frontul ucrainean „eroice” și le-a mulțumit pentru „eliberarea teritoriului regiunii Kursk de ocupanții ucraineni”.

Președintele rus Vladimir Putin aclamă trupele nord-coreene care luptă pe front în Ucraina drept „eroice” într-o scrisoare adresată dictatorului Kim Jong Un, potrivit presei nord-coreene de stat, relatează AFP. El amintește că unități ale Armatei Roșii și coreene au luptat împreună pentru a pune capăt ocupației japoneze a peninsulei.

„Legăturile de prietenie militantă, de bunăvoință și de întrajutorare care s-au consolidat în timpul războiului în urmă cu mult timp rămân încă solide și fiabile azi”, afirmă Vladimir Putin în această scrisoare publicată de presa de stat nord-coreeană.

„Acest lucru a fost deplin dovedit prin participarea eroică a militarilor RPDC (sigla numelui oficial al Nordului, Republica Populară Democratică Coreeană) la eliberarea teritoriului regiunii Kursk de ocupanții ucraineni”, scrie el, potrivit agenției oficiale nord-coreene de presă KCNA.

„Poporul rus va păstra mereu amintirea curajului lor și sacrificiului lor”, scrie el.

Rusia și Coreea de Nord, parteneri pentru o ordine mondială „dreaptă”

Liderul de la Kremlin mai scrie că cele două țări vor continua „să acționeze împreună și să-și apere eficient suveranitatea, aducând o contribuție semnificativă la stabilirea unei ordini mondiale drepte și multipolare”.

Rusia și Coreea de Nord și-au consolidat recent legăturile.

Ele au semnat un pact de apărare reciprocă anul trecut, în timpul unei vizite a lui Vladimir Putin în această țară.

În aprilie, Coreea de Nord a confirmat pentru prima oară că a desfășurat un contingent de militari pe linia frontului în Ucraina, alături de trupe ruse.

Donald Trump în timpul zborului către Alaska: „Putin voia toată Ucraina. Dacă nu eram eu președinte, o ocupa”
Donald Trump în timpul zborului către Alaska: „Putin voia toată Ucraina. Dacă nu eram eu președinte, o ocupa”
Președintele Donald Trump se află în zbor spre Alaska, unde se va întâlni cu liderul Federației Ruse, Vladimir Putin, despre încetarea focului în Ucraina. Înainte de a se urca la bordul...
Tusk îi transmite lui Trump că Rusia a fost oprită din cuceriri într-o zi de 15 august. Premierul polonez invocă „Miracolul de pe Vistula” înaintea „Duelului de la Anchorage”
Tusk îi transmite lui Trump că Rusia a fost oprită din cuceriri într-o zi de 15 august. Premierul polonez invocă „Miracolul de pe Vistula” înaintea „Duelului de la Anchorage”
Premierul Poloniei, Donald Tusk, invocă un eveniment istoric despre învingerea Rusiei, în contextul reuniunii dintre liderii SUA și Rusiei, din Alaska. Tusk susține că 15 august este o zi...
#Rusia Coreea Nord, #Vladimir Putin, #Kim Jong Un, #razboi Ucraina , #Coreea de Nord
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A auzit cum a numit Donald Trump intalnirea cu Vladimir Putin si n-a stat pe ganduri. Reactia face inconjurul lumii
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
La 32 de ani, "cea mai frumoasa femeie din lume" a aparut in fata tuturor fara machiaj si a spus ce operatii are, de fapt

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. De Ziua Eliberării Coreei, Putin îi mulțumește lui Kim Jong Un pentru trupele „eroice” care au luptat pentru „eliberarea Kursk de ocupanții ucraineni”
  2. Incendiu de vegetaţie la Clinceni. Există pericolul extinderii la case, anunță pompierii. 20 de autospeciale de stingere trimise la fața locului VIDEO
  3. Şase oameni au fost răniți, dintre care doi sunt în stare gravă, după ce o mașină de teren s-a răsturnat pe un traseu montan în Maramureș
  4. Atac armat în apropierea unei moschei din Suedia. Cel puțin doi oameni au fost răniți. Autorul atacului este liber
  5. Iulia Navalnaia, apel disperat către Putin înainte de întâlnirea cu Trump din Alaska. Ce i-a cerut văduva lui Navalnîi liderului de la Kremlin
  6. Familia unui muncitor român ucis de caniculă, la o fermă din Spania, acuză angajatorii că l-au trimis "să zacă" la umbră în loc să cheme ambulanța
  7. "Contăm pe America". Mesajul lui Zelenski înaintea întâlnirii cruciale dintre Trump și Putin, din Alaska. "Este timpul să punem capăt războiului"
  8. Opt posibile indicii privind starea de sănătate a președintelui Putin, în contextul întâlnirii din Alaska cu Trump
  9. Donald Trump în timpul zborului către Alaska: „Putin voia toată Ucraina. Dacă nu eram eu președinte, o ocupa”
  10. CNA se pregătește pentru scenariul alegerilor anticipate în primăvara lui 2026. Jurcan: „Fiecare autoritate responsabilă ar trebui să procedeze la fel”