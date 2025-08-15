De Ziua Eliberării Coreei, Putin îi mulțumește lui Kim Jong Un pentru trupele „eroice” care au luptat pentru „eliberarea Kursk de ocupanții ucraineni”

De Ziua Națională a Eliberării Coreei, care sărbătorește ieșirea peninsulei de sub ocupația japoneză, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, i-a trimis lui Kim Jong Un o scrisoare de mulțumire pentru ajutorul acordat în războiul din Ucraina, vineri, 15 august. El a numit trupele din Coreea de Nord care au luptat pe frontul ucrainean „eroice” și le-a mulțumit pentru „eliberarea teritoriului regiunii Kursk de ocupanții ucraineni”.
Președintele rus Vladimir Putin aclamă trupele nord-coreene care luptă pe front în Ucraina drept „eroice” într-o scrisoare adresată dictatorului Kim Jong Un, potrivit presei nord-coreene de stat, relatează AFP. El amintește că unități ale Armatei Roșii și coreene au luptat împreună pentru a pune capăt ocupației japoneze a peninsulei.
„Legăturile de prietenie militantă, de bunăvoință și de întrajutorare care s-au consolidat în timpul războiului în urmă cu mult timp rămân încă solide și fiabile azi”, afirmă Vladimir Putin în această scrisoare publicată de presa de stat nord-coreeană.
„Acest lucru a fost deplin dovedit prin participarea eroică a militarilor RPDC (sigla numelui oficial al Nordului, Republica Populară Democratică Coreeană) la eliberarea teritoriului regiunii Kursk de ocupanții ucraineni”, scrie el, potrivit agenției oficiale nord-coreene de presă KCNA.
„Poporul rus va păstra mereu amintirea curajului lor și sacrificiului lor”, scrie el.
Liderul de la Kremlin mai scrie că cele două țări vor continua „să acționeze împreună și să-și apere eficient suveranitatea, aducând o contribuție semnificativă la stabilirea unei ordini mondiale drepte și multipolare”.
Rusia și Coreea de Nord și-au consolidat recent legăturile.
Ele au semnat un pact de apărare reciprocă anul trecut, în timpul unei vizite a lui Vladimir Putin în această țară.
În aprilie, Coreea de Nord a confirmat pentru prima oară că a desfășurat un contingent de militari pe linia frontului în Ucraina, alături de trupe ruse.