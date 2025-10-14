Noua "organizație teroristă" descoperită de regimul Putin: FSB le-a deschis dosare penale celor mai faimoși ruși din lume

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat, marţi, 14 octombrie 2025, că a deschis un dosar penal împotriva omului de afaceri Mihail Hodorkovski, care trăieşte în exil, şi a altor critici proeminenţi ai Kremlinului, printre care fostul campion mondial la şah Garry Kasparov, acuzându-i că au complotat pentru a prelua puterea prin violenţă, relatează Reuters.

FSB a declarat că îi investighează pe toţi cei 22 de membri ai Comitetului rus anti-război - un grup de politicieni, oameni de afaceri, jurnalişti, avocaţi, artişti şi profesori, toţi aflaţi în afara ţării, care se opun războiului Rusiei în Ucraina.

În afară de Hodorkovski, grupul îi include pe proeminentul disident Vladimir Kara-Murza, pe fostul campion mondial la şah Garry Kasparov şi pe fostul prim-ministru Mihail Kasianov.

Comunicatul FSB se referă la grup ca la „Hodorkovski şi complicii săi”, sugerând că îl consideră pe acesta drept figura principală.

FSB a anunțat această măsură la mai puţin de două săptămâni după ce Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, un forum pentru drepturile omului format din parlamentari din 46 de ţări europene, a anunţat că va crea o „platformă pentru dialog” cu forţele democratice ruse din exil, la care Hodorkovski a declarat că intenţionează să participe.

Rusia s-a retras din Consiliul Europei în anul 2022, la un moment în care era în pericol să fie exclusă din această organizație, drept sancțiune pentru invazia în Ucraina.

Într-un interviu acordat Reuters, Hodorkovski a respins acuzaţiile – inclusiv cea potrivit căreia Comitetul Anti-Război ar fi finanţat şi recrutat unităţi paramilitare ucrainene, subliniind că aceste acuzații sunt „absolut false”.

El a afirmat că activitatea Comitetului este exclusiv publică, paşnică şi umanitară.

Hodorkovski a explicat că iniţiativa Consiliului Europei a atins un punct sensibil pentru Vladimir Putin, deoarece a reunit oponenţii Kremlinului care, odată ce "domnia" lui Putin se va încheia, ar putea conduce, într-o zi, Rusia.

„Acest punct alternativ de legitimitate reprezintă cel mai mare pericol pentru el şi regimul său”, a spus Hodorkovski.

„Ceea ce ne arată acest lucru este că tocmai această abordare a construirii de relaţii între instituţiile internaţionale şi opoziţia rusă consolidată este abordarea corectă”, a punctat Hodorkovski.

Anunţul FSB semnalează determinarea Moscovei de a menţine presiunea asupra oponenţilor exilaţi ai lui Putin, de a-i prezenta ca o ameninţare la adresa statului şi de a contracara orice mişcare în Occident de a le conferi legitimitate.

Mihail Hodorkovski, şeful unei companii petroliere, care a fost cândva cel mai bogat om din Rusia, a petrecut 10 ani într-o închisoare din Siberia, acuzat de fraudă, acuzaţie pe care el şi multe ţări occidentale au considerat-o motivată politic, înainte de a fi graţiat în 2013 şi de a părăsi Rusia.

Din 2022, el s-a poziţionat ca o figură de frunte printre exilaţii ruşi care se opun lui Putin. La scurt timp după izbucnirea războiului, el a fost desemnat „agent străin” de către Rusia.

Hodorkovski, care locuieşte acum la Londra, a declarat că ultimele acuzaţii sunt o „bulină neagră” din partea FSB. „Fără îndoială, o astfel de decizie creşte nivelul de risc pentru cei care decid singuri că sunt pregătiţi să fie o alternativă la regimul lui Putin”, a atras el atenţia.

