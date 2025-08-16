Dezvăluiri din spatele paravanului războiului lui Putin: Ce țări vestice fac miliarde cu Rusia

Războiul nebunesc al Rusiei din Ucraina a depășit 1.270 de zile, dar eforturile Occidentului de a strangula economia Kremlinului au fost intense. Însă acum, noi date dezvăluite arată că în spatele paravanului conflagrației lui Putin se fac business-uri mari. Țările vestice din Europa, dar și Statele Unite continuă să facă afaceri de miliarde de dolari cu Rusia.

Deși există mai multe pachete de sancțiuni împotriva Moscovei, statele occidentale continuă să pompeze sume colosale la visteria Rusiei. Spre exemplu, comerțul dintre Rusia și SUA a scăzut cu aproximativ 90% de când Kremlinul a lansat invazia la scară largă a Ucrainei, dar anul trecut, SUA au importat în continuare bunuri în valoare de 3 miliarde de dolari din Rusia, conform celor mai recente date de la Biroul de Analiză Economică (BEA) și Biroul de Recensământ de la Washington, potrivit CNN.

Între timp, Uniunea Europeană – care a fost partenerul americanilor în sancțiunile împotriva Rusiei – a importat bunuri din Rusia în valoare de 41,9 miliarde de dolari (36 de miliarde de euro) în 2024, arată datele agenției de statistică a UE.

„Este semnificativ, dar cred că cel mai important lucru este cât de repede s-a adaptat UE pentru a-și reduce dependența de Rusia”, a declarat Kimberly Donovan, directoarea Inițiativei Economice de Stat de la Atlantic Council, un think tank din Washington. „Fac pași uriași pentru a reduce și mai mult cât primesc de la (Rusia)”.

Importurile UE din Rusia au scăzut cu 86% între primele trimestre ale anului 2022 și 2025, conform Eurostat. „Cred că există multe oportunități pentru SUA și chiar UE de a ne spori comerțul cu țări precum Canada și de a obține produsele de care avem nevoie de la ele”, a adăugat Donovan. „Aici războaiele comerciale și negocierile privind tarifele dau cu adevărat peste cap lucrurile și reduc capacitatea noastră de a fi strategici în modul în care abordăm problema Rusiei.”

„Am impus tarife secundare indienilor pentru cumpărarea de petrol rusesc. Și văd că, dacă lucrurile nu merg bine, atunci sancțiunile sau tarifele secundare ar putea crește”, a declarat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent. Acestea sunt domeniile în care legăturile economice cu Rusia rămân cele mai puternice, pentru SUA și, respectiv, Europa.

Comerțul SUA cu Rusia

• Îngrășăminte: SUA au importat îngrășăminte în valoare de 927 de milioane de dolari în prima jumătate a acestui an, arată datele Biroului de Recensământ al SUA. Anul trecut, importurile de îngrășăminte din Rusia au totalizat peste 1 miliard de dolari. SUA se bazează în special pe Rusia pentru importurile a trei tipuri de îngrășăminte chimice: uree, nitrat de amoniu cu uree și clorură de potasiu muriat de potasiu, numită și potasiu.

„Dacă SUA nu sancționează importurile de îngrășăminte rusești, așa cum face cu cele din Belarus, acest (nivel comercial) este probabil să continue”, a declarat Allan Pickett, șeful departamentului de analiză a îngrășămintelor la S&P Global Commodity Insights. „Rusia rămâne unul dintre cei mai importanți furnizori globali de îngrășăminte, iar influența acesteia nu a scăzut din 2022.”

„Ureea și potasiul ar putea fi ușor obținute din alte părți, deși în cazul potasiului, dependența SUA de Canada ar crește și mai mult, care are în prezent o dinamică comercială interesantă”, a adăugat Pickett.

• Paladiu: Deși importurile de paladiu din Rusia s-au redus semnificativ din 2021, datele arată că SUA au importat în continuare metal în valoare de 878 de milioane de dolari în 2024 și în valoare de 594 de milioane de dolari în 2025, până în iunie.

• Uraniu și plutoniu: SUA au importat uraniu și plutoniu în valoare de 755 de milioane de dolari din Rusia până în prezent în 2025, conform datelor din iunie. În 2024, SUA au importat aceste mărfuri din Rusia în valoare de 624 de milioane de dolari.

Comerțul european cu Rusia

• Petrol: Rusia a fost cel mai mare furnizor de petrol al Uniunii Europene înainte de invazia la scară largă a Ucrainei de către Moscova. De atunci, UE a impus o interdicție asupra importurilor maritime de petrol rusesc, precum și asupra produselor petroliere rafinate, cum ar fi motorina. Drept urmare, importurile de petrol către Europa au scăzut la 1,72 miliarde de dolari (1,48 miliarde de euro) pentru primul trimestru al anului 2025, față de 16,4 miliarde de dolari (14,06 miliarde de euro) în același trimestru al anului 2021, conform datelor de la Eurostat.

Principalii importatori europeni de combustibili fosili rusești în iulie 2025 au fost Ungaria, Franța, Slovacia, Belgia și Spania, potrivit unei analize realizate de Centrul pentru Cercetare în Domeniul Energiei și Aerului Curat. Ungaria și Slovacia au reprezentat marea majoritate a importurilor de țiței, conform analizei, în timp ce celelalte importă în principal gaze naturale lichefiate.

• Gaze naturale: Valoarea importurilor de gaze naturale din Rusia a crescut de fapt în ultimii patru ani ca urmare a creșterilor de prețuri, ajungând la 5,23 miliarde de dolari (4,49 miliarde de euro) în primul trimestru al anului 2025, arată datele Eurostat. Cu toate acestea, UE a redus ușor cota de piață a Rusiei în importurile de gaze naturale lichefiate din 2021 - de la 22% la 19% în 2025 - crescând în același timp considerabil cota de piață a SUA.

• Fier și oțel: Cota Rusiei în importurile de fier și oțel în UE a scăzut brusc. Importurile de fier și oțel s-au ridicat la 850 de milioane de dolari (730 de milioane de euro) în primul trimestru al anului 2025 - aproximativ jumătate din valoarea lor din același trimestru din 2021

