Cancelarul Merz îl acuză pe președintele Putin că duce un război hibrid împotriva Germaniei

Cancelarul german, Friedrich Merz, l-a acuzat pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, că duce un 'război hibrid' împotriva Germaniei, relatează luni, 6 octombrie, DPA.

'El duce un război informațional împotriva noastră. Duce un război militar împotriva Ucrainei, iar acest război este îndreptat împotriva noastră, a tuturor', a declarat Merz, luni, pentru postul german de televiziune ntv.

Cancelarul german a declarat că președintele rus vrea să răstoarne ordinea politică în Europa.

'De aceea sprijinim Ucraina', a explicat Merz, adăugând că este în interesul Germaniei să apere ordinea politică a societăților deschise și liberale din Europa.

Când a fost întrebat dacă Putin duce un război împotriva Germaniei, Merz a răspuns: 'El duce un război hibrid împotriva noastră'.

Referitor la înmulțirea incidentelor cu drone în Germania și în întreaga Europă, Friedrich Merz a declarat: 'Cunoaștem amenințarea', menționând că Putin vrea să intimideze și să insufle frică.

'Nu ne vom lăsa intimidați, ci ne vom apăra în mod eficient împotriva acestei amenințări', a afirmat Merz.

Întrebat dacă s-a gândit să-l sune pe Putin, cancelarul german a spus că 'bineînțeles, mă gândesc la asta'. Totuși, a adăugat: 'Nu pot decât să văd că fiecare încercare de a discuta cu el în acest moment se termină cu atacuri și mai dure împotriva Ucrainei'.

Ads

Cancelarul german a declarat că a avut o discuție destul de aprinsă pe această temă cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, la o reuniune a UE de la Copenhaga, săptămâna trecută: 'Ne-a acuzat că nu vrem să negociem'.

Merz i-a amintit premierului ungar că însuși Orban fusese la Kiev în iulie 2024, când Ungaria exercita președinția prin rotație a UE și apoi la Moscova. 'Iar răspunsul lui Putin a fost să bombardeze un spital de copii din Kiev', a spus el.

Ads