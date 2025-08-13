Kievul dezvăluie negocieri secrete între Rusia și India pentru un nou pact militar în perioada 2025–2026

Autor: Veronica Andrei
Marti, 12 August 2025, ora 23:46
343 citiri
Kievul dezvăluie negocieri secrete între Rusia și India pentru un nou pact militar în perioada 2025–2026
Premierul indian Narendra Modi și președintele rus Vladimir Putin/FOTO:X@lakshaymehta31

Serviciile de informații militare ucrainene (GUR) susțin că Moscova și New Delhi se pregătesc să intensifice cooperarea militară bilaterală, într-un context internațional tot mai tensionat. Potrivit unor surse din cadrul GUR, citate de Kyiv Post, Rusia și India vor organiza o rundă de discuții confidențiale la Sankt Petersburg în perioada 15–18 septembrie, în cadrul comisiei interguvernamentale ruso-indiene pentru cooperare militară și tehnico-militară.

În cele patru zile de negocieri, delegațiile celor două țări urmează să elaboreze planurile de colaborare pentru perioada 2025–2026, incluzând exerciții comune și programe de instruire militară. În ciuda caracterului secret al întâlnirii, GUR afirmă că deține deja o agendă detaliată a reuniunii. Printre punctele de interes se numără o vizită simbolică a delegației indiene la crucișătorul Aurora, navă emblematică a revoluției bolșevice, și desfășurarea discuțiilor propriu-zise în incinta Muzeului Naval Central din oraș.

„Vor fi discutate aspecte legate de cooperarea în domeniul apărării, pregătirea comună a militarilor și planificarea unor exerciții tactice comune”, precizează sursa citată de presa ucraineană.

Rusia și India colaborează deja pe mai multe proiecte militare de anvergură. Printre acestea se numără producția în comun a rachetelor de croazieră supersonice PJ-10 BrahMos și a puștilor de asalt AK-203, în cadrul unei întreprinderi mixte lansate în 2019, cu scopul modernizării armatei indiene.

Pe fondul apropierii bilaterale, premierul indian Narendra Modi a avut recent o convorbire telefonică „lungă și fructuoasă” cu Vladimir Putin, în care a fost abordată inclusiv invazia rusă în Ucraina. Declarațiile au fost făcute publice la doar câteva zile după ce Washingtonul a amenințat India cu impunerea unor tarife vamale de 50% pe fondul importurilor masive de petrol rusesc.

Modi a indicat clar intenția de a menține și consolida relațiile cu Moscova, în pofida presiunilor internaționale. Vizita consilierului pentru securitate națională al Indiei, Ajit Doval, la Moscova — survenită înaintea convorbirii dintre Modi și Putin — subliniază, de asemenea, coordonarea intensă la nivel înalt. Detaliile întrevederilor nu au fost însă făcute publice.

De la începutul războiului din Ucraina, India a devenit unul dintre principalii cumpărători de petrol rusesc, valorificând sancțiunile occidentale prin revânzarea țițeiului procesat, într-un joc geopolitic pragmatic care a provocat nemulțumiri în capitalele occidentale.

#Rusia India, #negocieri secrete, #pact militar , #India
