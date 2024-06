NATO dezvoltă coridoare terestre pentru trupele americane în caz de război cu Rusia. Unul privește și România

NATO dezvoltă mai multe „coridoare terestre” pentru a transporta trupe americane și vehicule blindate către linia frontului în cazul unui război terestru european major cu Rusia. Soldații americani ar urma să ajungă într-unul dintre cele cinci porturi și să urmeze rute logistice planificate în prealabil pentru a contracara un posibil atac din partea Moscovei, au declarat oficialii pentru The Telegraph.

Acest lucru vine pe fondul avertismentelor lansate de liderii de rang înalt ai alianței, potrivit cărora guvernele occidentale trebuie să se pregătească pentru un conflict cu Rusia în următoarele două decenii. Rutele logistice au devenit o prioritate cheie după ce liderii NATO au convenit anul trecut, la summitul de la Vilnius, din Lituania, să antreneze 300.000 de soldați pentru a apăra statele membre.

Revealed - NATO plan to get US troops to the front line to fight RUSSIA: Alliance prepares for rapid deployment of American soldiers amid fears Moscow is plotting major war with Europe https://t.co/ecmLCpLDKI pic.twitter.com/Ajbn36CKKC