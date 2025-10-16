George Robertson, fost șef al alianței NATO (1999 – 2003), face o analiză a situației legate de amenințările Rusiei din Europa și de capacitățile țărilor de a face față lui Putin. El trage un semnal de alarmă, spunând că Rusia este deja în război cu Marea Britanie, o putere nucleară, prin acțiunile sale ostile din ultima vreme.

Rusia a început un război hibrid contra Marii Britanii, prin încercările de a deteriora infrastructura critică și atacuri cibernetice de mari proporții, potrivit Observer.

Într-un discurs susținut săptămâna aceasta, George Robertson a reiterat opiniile altor analiști conform cărora Marea Britanie este în conflict cu Kremlinul.

Marea Britanie este în conflict cu Rusia, a declarat fostul secretar general al NATO și secretar al apărării britanic în timpul unui discurs susținut luni la Londra. George Robertson, arhitectul Analizei Strategice a Apărării din acest an privind amenințările cu care se confruntă Marea Britanie și capacitățile sale de a le face față, a avertizat că „Marea Britanie este subpregătită, subasigurată și atacată”.

Analiza dură se bazează pe declarațiile altor personalități importante din serviciile de informații și diplomatice. Lady Manningham-Buller, fosta șefă a MI5, a declarat săptămâna trecută că cei care cred că Marea Britanie ar putea fi deja în război cu Rusia „ar putea avea dreptate”.

În iunie, Dr. Fiona Hill, care a lucrat și la Analiza Apărării și care este fost consilier șef al Casei Albe pe probleme de Rusia, a declarat într-un interviu acordat publicației The Guardian că Rusia „amenință Marea Britanie în diverse moduri... otrăviri, asasinate, operațiuni de sabotaj, tot felul de atacuri cibernetice și operațiuni de influență”.

Robertson a mers mai departe. În privat, el indică o lucrare academică ce analizează modul în care este portretizată Marea Britanie în discuțiile interne rusești și care constată că Marea Britanie este descrisă ca o națiune agresivă care încearcă să semene conflict.

Autorul raportului, Dr. Jade McGlynn, de la departamentul de Studii de Război de la King's College, Londra, a declarat că acest tip de descriere este folosit frecvent de Rusia pentru a-și justifica propria agresiune, inclusiv atacurile asupra Georgiei în 2008 și a Ucrainei în 2014 și din 2022.

Marea Britanie nu este pregătită pentru un conflict cu Rusia

Propaganda pare să aibă succes. Potrivit Dr. McGlynn, sondajele efectuate în rândul rușilor în acest an sugerează că Marea Britanie este percepută ca fiind cea mai ostilă țară față de Rusia, Ucraina fiind descrisă din ce în ce mai mult ca un reprezentant sau chiar victima manipulării occidentale.

Robertson contrastează această poziție din ce în ce mai belicoasă a Kremlinului cu starea precară a forțelor armate britanice. În discursul său, el a spus: „Forțele noastre armate au fost golite de viață... avem lipsă de muniție, piese de schimb, logistică și capacitate medicală. Nu suntem pregătiți. Și dacă nu suntem pregătiți, nu putem descuraja”, a spus Robertson.

Înaintea discursului, Robertson a menționat în podcastul Wargame, produs de Tortoise și Sky News, speculând despre un atac rusesc asupra Regatului Unit și despre lipsa de pregătire a Marii Britanii de a se apăra împotriva acestuia. „Poate că am contrazis unele aspecte ale acestuia”, a spus el, „dar acum mă întreb, am ajuns acolo?”

„Lecția fundamentală este aceasta: forțele actuale slăbite ale Marii Britanii nu au capacitatea de a răspunde unui adversar egal.” Prim-ministrul a promis creșteri ale cheltuielilor pentru apărare din Marea Britanie pentru a începe să abordeze aceste preocupări. Dar chiar și în cea mai optimistă interpretare, acest lucru este încă departe de a se întâmpla.

În perioada premergătoare bugetului de la sfârșitul lunii noiembrie, cancelarul Rachel Reeves se află sub o presiune uriașă, pe măsură ce costul rambursării datoriei naționale a Marii Britanii crește, iar solicitările pentru creșterea cheltuielilor pentru asistență socială se intensifică.

Guvernul britanic plătește deja 4,7% pe an dobândă pentru a împrumuta bani pe 10 ani, comparativ cu Franța, care este considerată pe scară largă un caz bugetar nefavorabil, dar plătește doar 3,5%. Comparativ cu Germania, Regatul Unit plătește cu 2 puncte procentuale mai mult pentru tot ceea ce împrumută.

Robertson consideră că o dezbatere publică mai amplă și o mai mare conștientizare a publicului cu privire la riscurile unui conflict sunt vitale dacă Regatul Unit nu vrea să alunece într-o vulnerabilitate din ce în ce mai mare. El își amintește citatul adesea atribuit lui Leon Troțki, dar care s-ar putea să provină de la o autoare populară, Fannie Hurst. „Poate că nu ești interesat de acest război, dar el (Putin) este interesat de tine.”

