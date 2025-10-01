Rusia și Belarus ar pregăti acte de sabotaj în Polonia și România, pentru ca apoi să acuze Ucraina, avertizează Institutul pentru Studiul Războiului

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) avertizează că Rusia și Belarus ar intenționa acțiuni de sabotaj asupra infrastructurii critice din mai multe state membre NATO, inclusiv în Polonia și România.

Aceste acte de sabotaj ar urma să fie comise cu ajutorul forțelor speciale și al dronelor, după care Rusia ar plănui să acuze Ucraina că desfășoară operațiuni sub steag fals, menite să crească tensiunile între Rusia și Occident, informează ProTv la data de 1 octombrie 2025.

ISW transmite acest avertisment imediat după ce serviciul de spionaj al Rusiei, SVR, a susținut, dar fără a aduce dovezi, că Ucraina pregătește atacuri sub steag fals, pentru a da apoi vina pe Rusia. SVR susținea că Ucraina ar urma să folosească forțe speciale și drone împotriva unor obiective critice din Polonia.

SVR mai susținea că Ucraina a recrutat membri din „Legiunea Libertatea Rusiei” și „Regimentul belarus Kalinovsky” - unități care luptă împotriva Rusiei - pentru a comite asemenea acte de sabotaj. Mai mult, SVR acuză o colaborare între serviciile secrete ucrainene și cele poloneze în această manevră care ar fi menită să compromită Rusia.

În replică, ISW estimează că Rusia încearcă să pregătească un context favorabil pentru a da vina pe Ucraina, în plan internațional, pentru orice atac lansat asupra infrastructurii critice a NATO. În acest scop, Rusia și Belarus ar putea provoca sabotaje sau incursiuni cu drone, pentru care apoi ar acuza Ucraina. Oficialii ruși, inclusiv purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, au acuzat Ucraina că intenționează să lanseze atacuri sub steag fals, cu drone, asupra Poloniei și României, cu scopul de a provoca un război între Rusia și NATO. Zaharova a susținut că astfel de operațiuni ar presupune repararea dronelor rusești doborâte în Ucraina, echiparea lor cu explozivi și lansarea acestor drone, ca și cum ar fi trimise de Rusia, asupra unor noduri strategice de transport ale NATO.

Pe parcursul lunii septembrie 2025, Polonia, România și Estonia au raportat numeroase încălcări ale spațiului lor aerian de către drone ale Rusiei. Avioane ale țărilor NATO au doborât patru asemenea drone rusești în spațiul aerian al Poloniei. Cel mai recent, la data de 1 octombrie 2025, presa din Germania anunța intrarea unui "roi de drone" în spațiul aerian al țării.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) este un grup de cercetare cu sediul în SUA, fondat în anul 2007.

NEW: Russia and Belarus may conduct special forces sabotage operations against critical infrastructure in Poland and launch additional drone incursions and blame Ukraine. Other Key Takeaways: Kremlin-linked Moldovan politicians may call for protests in the coming days and… pic.twitter.com/q49CVU6r3I — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) September 30, 2025

