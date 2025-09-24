Capcana pe care Rusia o întinde și în România a făcut o victimă. A venit în Rusia la studii, a ajuns pe frontul din Ucraina. La București, Ambasada promovează intens facultățile rusești FOTO

Familia unui indian care s-a dus în Rusia pentru a-și continua studiile a cerut ajutorul autorităților pentru a-l repatria pe tânărul de 30 de ani. Ultimele informații primite de la bărbat au fost că a fost înrolat împotriva voinței sale să lupte în Ucraina. Rudele au primit chiar și poze cu el în uniformă și în timpul instructajului militar.

După doar o lună la Universitatea din Sankt Petersburg, Rakesh Kumar le-a spus părinților că a fost trimis să lupte în armata Federației Ruse pe frontul din Ucraina, invadată din 2022.

Bărbatul de 30 de ani din Udham Singh Nagar, stat din nordul Indiei, a ajuns în Rusia pe 7 august cu o viză de student. După doar câteva zile, a început să dea de înțeles familiei că lucrurile nu merg conform planului, scrie indiatimes.com.

Pe 30 august, fratele indianului plecat la studii în Rusia le-a spus celor dragi că a fost înrolat cu forța pentru a lupta în Ucraina. Mai târziu, ei au primit imagini cu el în uniformă, apoi, în ultima convorbire telefonică, le-a spus că i-a fost luat pașaportul și restul actelor personale, că i-au fost șterse conturile de email și că a fost trimis la instructaj în regiunea ucraineană Donbas.

În ultimele luni, au existat cel puțin 20 de cazuri în care tineri indieni au plecat la studii în Rusia, apoi familiile lor au anunțat că au fost înrolați să lupte în Ucraina, scrie publicația indiană.

FOTO /republicworld.com

Burse în Rusia pentru români, cu an pregătitor pentru a învăța limba

Între timp, la București, Ambasada Rusiei în România promovează bursele oferite românilor. Cei interesați se pot înscrie la orice tip de învățământ, de la școli sezoniere de 2 săptămâni până la studii medicale. Cei interesați, dar care nu vorbesc limba rusă, vor beneficia și de un an pregătitor.

„Ai visat să studiezi la unele dintre cele mai bune universități din lume? Guvernul Rus oferă anual burse de stat pentru studenții străini la universități de top! (...) Grăbește-te! Numărul de locuri este limitat – aplică acum și profită de această oportunitate unică!”, este anunțul Ambasadei Ruse.

