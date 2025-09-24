Capcana pe care Rusia o întinde și în România a făcut o victimă. A venit în Rusia la studii, a ajuns pe frontul din Ucraina. La București, Ambasada promovează intens facultățile rusești FOTO

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 14:24
860 citiri
Capcana pe care Rusia o întinde și în România a făcut o victimă. A venit în Rusia la studii, a ajuns pe frontul din Ucraina. La București, Ambasada promovează intens facultățile rusești FOTO
Burse de studii în Rusia, cu an pregătitor pentru a învăța limba FOTO Facebook /Ambasada Rusiei în România

Familia unui indian care s-a dus în Rusia pentru a-și continua studiile a cerut ajutorul autorităților pentru a-l repatria pe tânărul de 30 de ani. Ultimele informații primite de la bărbat au fost că a fost înrolat împotriva voinței sale să lupte în Ucraina. Rudele au primit chiar și poze cu el în uniformă și în timpul instructajului militar.

După doar o lună la Universitatea din Sankt Petersburg, Rakesh Kumar le-a spus părinților că a fost trimis să lupte în armata Federației Ruse pe frontul din Ucraina, invadată din 2022.

Bărbatul de 30 de ani din Udham Singh Nagar, stat din nordul Indiei, a ajuns în Rusia pe 7 august cu o viză de student. După doar câteva zile, a început să dea de înțeles familiei că lucrurile nu merg conform planului, scrie indiatimes.com.

Pe 30 august, fratele indianului plecat la studii în Rusia le-a spus celor dragi că a fost înrolat cu forța pentru a lupta în Ucraina. Mai târziu, ei au primit imagini cu el în uniformă, apoi, în ultima convorbire telefonică, le-a spus că i-a fost luat pașaportul și restul actelor personale, că i-au fost șterse conturile de email și că a fost trimis la instructaj în regiunea ucraineană Donbas.

În ultimele luni, au existat cel puțin 20 de cazuri în care tineri indieni au plecat la studii în Rusia, apoi familiile lor au anunțat că au fost înrolați să lupte în Ucraina, scrie publicația indiană.

FOTO /republicworld.com

Burse în Rusia pentru români, cu an pregătitor pentru a învăța limba

Între timp, la București, Ambasada Rusiei în România promovează bursele oferite românilor. Cei interesați se pot înscrie la orice tip de învățământ, de la școli sezoniere de 2 săptămâni până la studii medicale. Cei interesați, dar care nu vorbesc limba rusă, vor beneficia și de un an pregătitor.

„Ai visat să studiezi la unele dintre cele mai bune universități din lume? Guvernul Rus oferă anual burse de stat pentru studenții străini la universități de top! (...) Grăbește-te! Numărul de locuri este limitat – aplică acum și profită de această oportunitate unică!”, este anunțul Ambasadei Ruse.

Ambasada Rusiei invită românii la un concurs cu premii. Promite și ceai fierbinte pentru participanți
Ambasada Rusiei invită românii la un concurs cu premii. Promite și ceai fierbinte pentru participanți
Ambasada Federației Ruse în România a anunțat organizarea unui concurs de geografie la finalul toamnei în București. În anunțul publicat marți, 23 septembrie, reprezentanții diplomației...
Moscova vrea să recruteze oficial tineri din România. Ambasada Rusiei la București a publicat oferta
Moscova vrea să recruteze oficial tineri din România. Ambasada Rusiei la București a publicat oferta
Ambasada Rusiei la București anunță deschiderea înscrierilor pentru burse de studiu finanțate de guvernul de la Moscova. Oferta generoasă a rușilor anunță: școli de vară sau iarnă,...
#Rusia razboi Ucraina, #burse studenti romani, #ambasada Rusiei, #India , #Rusia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Liber la toata planeta! Donald Trump a spus-o, in fata Adunarii Generale a ONU
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Novak Djokovic s-a razgandit! Decizia luata, la doua saptamani dupa ce si-a luat familia si s-a mutat in Grecia

Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. O fostă vameșă implicată în dosarul de evaziune Murfatlar a fost numită director de cabinet de noul șef al Vămilor
  2. Putin vrea să crească TVA-ul în Rusia ca să își acopere cheltuielile pentru apărare și securitate
  3. Studenții din România anunță proteste în toată țara. Care sunt nemulțumirile care îi scot în stradă
  4. Mercenarul Horațiu Potra a fost reținut în Dubai SURSE
  5. Imagini de la întâlnirile conspirative de recrutare pentru operațiunea Rusiei de influențare a alegerilor din Republica Moldova VIDEO
  6. Cum arată românii deportați de Marea Britanie, cu 2.000 de lire fiecare. S-a lăsat cu scandal în drum spre avionul către România. „De ce trebuie să fiu deportat?” VIDEO
  7. O fetiță de 10 ani a fost agresată sexual pe o stradă din Sectorul 2. Suspectul a fost reținut
  8. Elevul bănuit că a trimis mesajele de amenințare nu este la prima abatere de acest gen. FBI a cerut extrădarea lui pentru activități similare
  9. Ce ar fi declanșat incendiul major de la hala din Sectorul 2. Focul încă arde mocnit VIDEO
  10. Capcana pe care Rusia o întinde și în România a făcut o victimă. A venit în Rusia la studii, a ajuns pe frontul din Ucraina. La București, Ambasada promovează intens facultățile rusești FOTO