Moscova vrea să recruteaze oficial tineri din România. Ambasada Rusiei la București a publicat oferta

Autor: Daniel Groza
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 12:23
Rusia anunță oferta pentru tinerii din România FOTO Facebook/Ambasada Rusă

Ambasada Rusiei la București anunță deschiderea înscrierilor pentru burse de studiu finanțate de guvernul de la Moscova. Oferta generoasă a rușilor anunță: școli de vară sau iarnă, programe artistice și chiar studii universitare complete – licență, masterat ori doctorat, inclusiv în medicină. Bonus: un an gratuit de pregătire în limbă rusă pentru viitorii studenți.

Cei interesați se pot înscrie până la 15 ianuarie 2026, prin platforma education-in-russia.com. Totul sună ca o oportunitate unică, cu locuri limitate.

"Ai visat să studiezi la unele dintre cele mai bune universități din lume? Guvernul Rus oferă anual burse de stat pentru studenții străini la universități de top!

Programe disponibile:

- Școli de vară, toamnă, iarnă (2 săptămâni – 3 luni)

- Studii artistice (muzică, balet, pictură)

- Studii superioare: Licență, Master, Doctorat

- Locuri separate pentru domeniul Medicină

- An pregătitor gratuit de limbă rusă

- Consultanță gratuită pe perioada admiterii

- Termen limită înscrieri: 15 ianuarie 2026

Grăbește-te! Numărul de locuri este limitat – aplică acum și profită de această oportunitate unică!", este anunțul Ambasadei Ruse.

