Gruparea "Eurasia" din Rusia, care pretinde că desfășoară acțiuni umanitare, ar putea fi declarată în Republica Moldova organizație extremistă

Autor: Mihai Diac
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 23:40
254 citiri
Gruparea "Eurasia" din Rusia, care pretinde că desfășoară acțiuni umanitare, ar putea fi declarată în Republica Moldova organizație extremistă
Ilan Șor,oligarhul fugit din Republica Moldova, s-ar afla în spatele organizației "Eurasia" - FOTO: X/@iamdenya_de

Organizația "Eurasia", având sediul în Rusia, condusă de o deputată din Duma de Stat, ar putea fi declarată, în Republica Moldova, organizație extremistă, în baza unei decizii a autorităților de la Chișinău.

„Eurasia” este menționată într-un raport publicat de Serviciul de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova. Raportul SIS se referă la „imixtiunea externă în procesele electorale din Republica Moldova” din anul 2024, informează Europa Liberă Moldova la data de 7 octombrie 2025.

Autoritățile de la Chișinău avertizează că, prin intermediul grupării "Eurasia", oligarhul fugar Ilan Șor ar coordona „proiecte de influență subversivă” contra Republicii Moldova.

Dosarul numit „Serviciul de Informații și Securitate (SIS) contra organizației «Eurasia»” se află pe rolul Curții de Apel Centru din Republica Moldova. Prima ședință de judecată era programată la 6 octombrie 2025 dar a fost amânată, din motive care nu au fost făcute publice.

Aliona Arșinova, deputată în Duma de Stat de la Moscova și președintă a consiliului coordonator al „Eurasia”, susține că organizația ei desfășoară în Republica Moldova „acțiuni umanitare”. De exemplu ajută fermierii, susține pensionarii și organizează călătorii pentru tineri, în care aceștia fac schimb de experiență cu alți participanți din țările Eurasiei, a explicat Arșinova.

„Eurasia” a organizat deplasări ale tinerilor moldoveni la Moscova, unde aceștia au participat la „instruiri în domeniul social-politic, al tehnologiilor electorale, inclusiv al tehnicilor de destabilizare”. Unii tineri au fost selectaţi pentru a fi pregătiți ca provocatori la proteste, în tabere desfășurate în Bosnia - Herțegovina.

De asemenea, în august-septembrie 2024, „Eurasia” a organizat călătorii la Moscova pentru circa 500 de preoți și enoriași ai Bisericii Ortodoxe din Moldova (parte a Patriarhiei Ruse). Preoții și enoriașii erau îndemnați să se implice „în influențarea” alegerilor prezidențiale și a referendumului din Republica Moldova, din anul 2024.

