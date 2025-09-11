Rusia are resurse "nelimitate" și vrea controlul asupra Republicii Moldova pentru a o folosi contra Ucrainei, avertizează fostul vicepremier Andrei Spînu

Rusia are resurse financiare "practic nelimitate" și le folosește nu doar în războiul contra Ucrainei, ci și pentru a încerca să preia controlul asupra Republicii Moldova, cu intenția de a folosi această țară împotriva Ucrainei.

Acest avertisment a fost transmis de Andrei Spînu, fost vicepremier și fost ministru al Infrastructurii în Republica Moldova, informează site-ul Deschide.md la data de 11 septembrie 2025.

„Trebuie să înțelegem că resursele lor sunt practic nelimitate. Ei vor investi oricât consideră necesar pentru a-și atinge obiectivele. Dacă ne uităm la cifre, mai multe analize estimează că o zi de război în Ucraina poate costa chiar și un miliard de dolari. Comparativ, cifrele vehiculate pentru destabilizarea Republicii Moldova variază între 100 și 500 de milioane de dolari — adică echivalentul a jumătate de zi de război”, a declarat Spînu.

Fostul vicepremier a indicat și unde sunt dirijați banii Rusiei în Republica Moldova.

„Vedem unde merg acești bani: politicieni cumpărați, partide create, cumpărare de voturi, promovare și distribuire de propagandă pe toate rețelele de socializare, cumpărarea liderilor de opinie, bloggerilor și influencerilor din diverse domenii. Acești bani sunt folosiți pentru toate acestea”, a subliniat Andrei Spînu.

Avertismentul acestuia intervine în contextul în care, la data de 28 septembrie, în Republica Moldova sunt programate alegeri parlamentare.

Acum câteva zile, presa din Republica Moldova semnala și faptul că agenții Rusiei din Republica Moldova ar fi furat milioane de dolari, din totalul fondurilor primite de la Kremlin pentru a destabiliza guvernul de la Chișinău. De altfel, o "fraudă" similară ar fi comis agenții Rusiei și în Ucraina.

