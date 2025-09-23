Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării, despre mesajul de amenințare din școli și spitale: „A fost tradus în română. Rusia vrea să creeze panică în România”

Anatol Salaru, fost ministru al Apărării din Republica Moldova

Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării în Republica Moldova, consideră că amenințările cu atacuri asupra unor școli, grădinițe și spitale din România sunt elaborate în Rusia și au scopul de a crea panică și neîncredere și, în general, de a destabiliza guvernele incomode Kremlinului.

Anatol Șalaru a prezentat acest avertisment într-o emisiune la postul Antena 3 CNN, în seara de luni, 22 septembrie 2025, ca urmare a unor mesaje de amenințare care au fost primite, prin mail, de mai multe instituții din orașele României, începând din seara de duminică, 21 septembrie.

Înaintea alegerilor prezidențiale din anul 2024 din Republica Moldova, în țara vecină s-au primit exact aceste tipuri de amenințări. Fostul ministru Șalaru a fost întrebat dacă există vreo legătură între acea operațiune de destabilizare a scrutinului din Republica Moldova și ceea ce s-a întâmplat, în zilele de 21 - 22 septembrie 2025, în România.

„Sigur că au legătură. Toate aceste provocări vin dintr-un singur centru. Mă uitam la textul acestui mesaj, el a fost tradus în limba română, a fost alcătuit foarte bine, foarte convingător, dar nu este scris în România. Am mai văzut de același fel și la noi în Republica Moldova, când Rusia încearcă să-i intimideze. Au fost și la campania electorală la parlamentare, că chipurile este minată o secție de vot, o școală. Face parte din arsenalul de intimidare al rușilor pentru a scădea prezența la vot a cetățenilor. Rusia acum are nevoie de a destabiliza situația din România, de a crea panică, de a crea neîncredere în guvern. România trebuie să dea jos acest guvern, ca să vină cei care sunt prieteni cu Rusia, prieteni cu Putin, care știu cum să facă ordine într-o țară”, a explicat fostul ministru din Republica Moldova.

Anatol Șalaru a subliniat că procedee similare de intimidare se pregătesc și pentru ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova, cea de duminică, 28 septembrie.

„Au fost depistați în Transnistria 300 de tineri pregătiți în Serbia, vreo 60 sau 70 au fost arestați în Chișinău, din altă grupare. Aceiași acești tineri au fost trimiși sub egida GRU, nu a FSB. Serviciile rusești au un anumit domeniu în Republica Moldova, FSB-ul se ocupă de finanțare, se ocupă de alte chestii, iar latura militară o pregătește GRU. Sunt pregătiți pentru duminică sau pentru luni pentru a provoca în Republica Moldova violențe, fiindcă dacă PAS va câștiga doar cu o diferență de două-trei mandate sau cu 52-53%, partidele pro-ruse vor contesta rezultatul alegerilor și vor recurge la cea mai dură formă de protest, la vărsare de sânge în Chișinău, pentru că ei nu au nevoie de stabilitate în Republica Moldova”, a adăugat Anatol Șalaru.

Inspectoratul Școlar al Municipiului București a transmis că a fost sesizat încă de duminică seara, de către directorii mai multor unități de învățământ, despre primirea unor mesaje de amenințare. „În urma acestor sesizări, Inspectoratul Școlar al Municipiului București a informat de urgență instituțiile abilitate și a transmis instrucțiuni clare privind modul de acțiune, solicitând alertarea imediată a Poliției în cazul primirii unor amenințări și interzicerea accesului persoanelor străine în incinta școlilor. Protejarea elevilor și a întregului personal reprezintă o prioritate”, se arată într-un comunicat.

Poliția Capitalei a precizat că, potrivit verificărilor preliminare, nu există indicii care să confirme că amenințările ar fi reale. Cu toate acestea, în zona unităților de învățământ și a spitalelor vizate au fost mobilizați jandarmi și polițiști, pentru a preveni orice incident.

Schema de influențare a alegerilor din R. Moldova e similară celei din România. O echipă de 65 de oameni ar fi lucrat pe TikTok, în favoarea lui Călin Georgescu
Schema de influențare a alegerilor din R. Moldova e similară celei din România. O echipă de 65 de oameni ar fi lucrat pe TikTok, în favoarea lui Călin Georgescu
O investigație jurnalistică realizată pe tema tentativelor de influențare a alegerilor din Republica Moldova, alegeri programate la data de 28 decembrie 2025, aduce în atenția publică și...
Peste 250 de percheziții, cu 74 de persoane reținute în Republica Moldova. Ar fi pregătit "dezordini în masă" în timpul alegerilor parlamentare VIDEO
Peste 250 de percheziții, cu 74 de persoane reținute în Republica Moldova. Ar fi pregătit "dezordini în masă" în timpul alegerilor parlamentare VIDEO
Centrul Național Anticorupție, Poliția și Serviciul de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova au operat peste 250 de percheziții, soldate cu 74 de persoane reținute, în ziua...
