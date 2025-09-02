Președintele Putin îi recomandă premierului Fico ca Slovacia să nu mai livreze gaze Ucrainei. "Vor înțelege imediat că există limite în ceea ce privește încălcarea intereselor altora” VIDEO

Președintele rus, Vladimir Putin, anunță marți că apreciază ”foarte mult” diplomația, pe care o consideră ”independentă” a Slovaciei, și recomandă acestui stat membru al NATO și Uniunii Europene (UE) să taie livrările de energie Ucrainei, într-o întâlnire la Beijing cu premierul slovac Robert Fico, relatează AFP.

”Apreciem foarte mult politica externă independentă pe care o duceți dumneavoastră și echipa dumneavoastră”, îi spune Putin lui Fico într-o întâlnire, difuzată la televiziune.

Slovacia, care face parte din NATO și UE, este foarte dependentă de gazele naturale rusești. Premierul Robert Fico - cunoscut prin pozițiile sale proruse - a criticat în mai multe rânduri atât susținerea Ucrainei de către Uniunea Europeană de la invazia rusă a Ucrainei, în 2022, cât și sancțiunile europene impuse Moscovei. Premierul Fico este de părere că aceste sancțiuni împotriva Rusiei reprezintă un risc la adresa securității energetice a Slovaciei. Slovacia și Ungaria au cerut Uniunii Europene, în august, să ia măsuri împotriva unor atacuri ”repetate” ale Ucrainei care țintesc infrastructuri energetice în Rusia.

Recent, aceste atacuri, desfășurate de Kiev ca ripostă la bombardamente rusești masive țintind sistemul energetic ucrainean, au perturbat funcționarea oleoductului Drujba, care leagă în continuare Rusia de Europa Centrală și de Est.

Din cauza acestor perturbări, Putin a sugerat marți Slovaciei să taie livrările de energie către Ucraina.

”Ucraina primește o cantitate considerabilă de resurse energetice de la vecinii săi din Europa de Est. Tăiați livrările de gaze (naturale) în sens invers, blocați livrările de energie”, a cerut președintele Rusiei. ”Atunci ei vor înțelege imediat că există limite ale comportamentului lor în ceea ce privește încălcarea intereselor altora”, a subliniat liderul de la Kremlin.

În 2022, după invazia Ucrainei de către Rusia, UE a impus o interdicție majorității importurilor de petrol provenind din Rusia. Însă oleoductul Drujba (”prietenie”, în rusă), dat în folosință în anii '60, a fost scutit temporar de această interdicție, cu scopul de a le lăsa timp statelor membre UE din Europa Centrală să găsească soluții alternative.

